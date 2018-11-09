«Иллюзион» представит рестроспективу Михаила КаликаКадр из фильма «Колыбельная»© «Молдова-фильм»
С 10 по 24 ноября в московском кинотеатре «Иллюзион» пройдет ретроспектива режиссера Михаила Калика (1927-2017).
В программе семь фильмов:
- «Атаман Кодр» (1958, СССР), реж. Михаил Калик, Борис Рыцарев, Ольга Улицкая;
- «Юность наших отцов» (1958, СССР), реж. Михаил Калик, Борис Рыцарев;
- «И возвращается ветер...» (1991, Россия-США), реж. Михаил Калик;
- «Любить» (1968, СССР), реж. Михаил Калик, Инна Туманян;
- «Человек идет за солнцем» (1961, СССР), реж. Михаил Калик;
- «До свидания, мальчики» (1964, СССР), реж. Михаил Калик;
- «Колыбельная» (1959, СССР), реж. Михаил Калик.
«Творчество Калика мало изучено: в СССР писать о нем было запрещено — после эмиграции режиссера в Израиль в 1971 году из печати исчезли любые упоминания о нем (вплоть до исключения его имени из материалов о выпускниках ВГИКа). Несмотря на то, что прошло уже больше двадцати лет с момента возвращения фильмов режиссера на отечественный экран, за это время появилась считанное количество статей, посвященных его творчеству», — сообщают организаторы ретроспективы на сайте «Иллюзиона».
«Ретроспектива в "Иллюзионе", — пишут они, — редкая возможность увидеть на 35-мм пленке семь фильмов этого значительного режиссера, включая исключительно редкие "Юность наших отцов" (1958) и "Колыбельную" (1959)».
новости
17:51«Иллюзион» представит рестроспективу Михаила Калика
14:58Главред «Медузы» покидает свой пост
14:30Проект «The Earth Is Flat — Как читать медиа?» проводит грантовый конкурс
13:03В музее-заповеднике «Царицино» покажут фильм «Гипноз пространства»
12:37Российский документальный фильм вошел в лонг-лист премии «Оскар»
11:29В Москве пройдет фестиваль «Вселенная — Светланов!»
Вчера
18:24В Москве состоится российская премьера польского спектакля Ивана Вырыпаева
17:15Вячеслав Тельнов стал исполнительным директором Фонда кино
15:41На фестиваль японского кино в Москву приедет Киёси КуросаваВсе новости