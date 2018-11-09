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«Иллюзион» представит рестроспективу Михаила Калика

News_detailed_pictureКадр из фильма «Колыбельная»© «Молдова-фильм»

С 10 по 24 ноября в московском кинотеатре «Иллюзион» пройдет ретроспектива режиссера Михаила Калика (1927-2017).

В программе семь фильмов:

  • «Атаман Кодр» (1958, СССР), реж. Михаил Калик, Борис Рыцарев, Ольга Улицкая;
  • «Юность наших отцов» (1958, СССР), реж. Михаил Калик, Борис Рыцарев;
  • «И возвращается ветер...» (1991, Россия-США), реж. Михаил Калик;
  • «Любить» (1968, СССР), реж. Михаил Калик, Инна Туманян;
  • «Человек идет за солнцем» (1961, СССР), реж. Михаил Калик;
  • «До свидания, мальчики» (1964, СССР), реж. Михаил Калик;
  • «Колыбельная» (1959, СССР), реж. Михаил Калик.

«Творчество Калика мало изучено: в СССР писать о нем было запрещено — после эмиграции режиссера в Израиль в 1971 году из печати исчезли любые упоминания о нем (вплоть до исключения его имени из материалов о выпускниках ВГИКа). Несмотря на то, что прошло уже больше двадцати лет с момента возвращения фильмов режиссера на отечественный экран, за это время появилась считанное количество статей, посвященных его творчеству», — сообщают организаторы ретроспективы на сайте «Иллюзиона».

«Ретроспектива в "Иллюзионе", — пишут они, — редкая возможность увидеть на 35-мм пленке семь фильмов этого значительного режиссера, включая исключительно редкие "Юность наших отцов" (1958) и "Колыбельную" (1959)».



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