«Иллюзион» представит рестроспективу Михаила Калика

Кадр из фильма «Колыбельная» © «Молдова-фильм»

С 10 по 24 ноября в московском кинотеатре «Иллюзион» пройдет ретроспектива режиссера Михаила Калика (1927-2017).

В программе семь фильмов:

«Атаман Кодр» (1958, СССР), реж. Михаил Калик, Борис Рыцарев, Ольга Улицкая;

(1958, СССР), реж. Михаил Калик, Борис Рыцарев, Ольга Улицкая; «Юность наших отцов» (1958, СССР), реж. Михаил Калик, Борис Рыцарев;

(1958, СССР), реж. Михаил Калик, Борис Рыцарев; «И возвращается ветер...» (1991, Россия-США), реж. Михаил Калик;

(1991, Россия-США), реж. Михаил Калик; «Любить» (1968, СССР), реж. Михаил Калик, Инна Туманян;

(1968, СССР), реж. Михаил Калик, Инна Туманян; «Человек идет за солнцем» (1961, СССР), реж. Михаил Калик;

(1961, СССР), реж. Михаил Калик; «До свидания, мальчики» (1964, СССР), реж. Михаил Калик;

(1964, СССР), реж. Михаил Калик; «Колыбельная» (1959, СССР), реж. Михаил Калик.

«Творчество Калика мало изучено: в СССР писать о нем было запрещено — после эмиграции режиссера в Израиль в 1971 году из печати исчезли любые упоминания о нем (вплоть до исключения его имени из материалов о выпускниках ВГИКа). Несмотря на то, что прошло уже больше двадцати лет с момента возвращения фильмов режиссера на отечественный экран, за это время появилась считанное количество статей, посвященных его творчеству», — сообщают организаторы ретроспективы на сайте «Иллюзиона».

«Ретроспектива в "Иллюзионе", — пишут они, — редкая возможность увидеть на 35-мм пленке семь фильмов этого значительного режиссера, включая исключительно редкие "Юность наших отцов" (1958) и "Колыбельную" (1959)».







