Объявлена программа «Декабрьских вечеров»

© Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина

Концерты камерной музыки, спектакли, поэтический вечер и видеопоказы балетных постановок в сопровождении оркестра вошли в афишу XXXVIII Международного фестиваля «Декабрьские вечера Святослава Рихтера», который пройдет с 30 ноября по 27 декабря в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ).

В этом году фестиваль «Декабрьские вечера Святослава Рихтера» приурочен к выставке «Пикассо & Хохлова», главная героиня которой — жена Пабло Пикассо, русская балерина Ольга Хохлова, сообщает сайт ГМИИ.

«Тринадцать программ фестиваля представляют основные стили и жанры, определявшие меняющийся музыкальный язык эпохи, созвучный поискам Пикассо, начиная с 1910-х и заканчивая 1960-ми годами», — говорится в сообщении музея.

Среди участников фестиваля камерный ансамбль «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета, осударственный камерный оркестр Республики Беларусь под управлением Евгения Бушкова, Quartet Danel (Бельгия), ансамбль «Студия новой музыки», пианисты Михаил Плетнев, Пламена Мангова (Болгария), Людмила Берлинская, Алексей Любимов, Михаил Мунтян, Алексей Зуев, Гийом Беллом (Франция), скрипач Рено Капюсон (Франция), виолончелисты Александр Бузлов и Наталья Гутман, клавесинистка Александра Коренева и гитарист Артем Дервоед.

Также в ГМИИ выступят оперные певцы Аскар Абдразаков, Мария Баянкина, Наталья Мурадымова, Наталья Петрожицкая, Лариса Андреева, Адель Шарве (Франция), Жан-Кристоф Ланьес (Франция), танцовщица фламенко Мария Хункаль (Испания).

Повимо музыкальных концертов в расписании «Декарьских вечеров» спектакль-импровизация Сергея Юрского, поэтический вечер Светланы Крючковой, театр марионеток, видеопоказы балетных постановок в живом сопровождении оркестра.







