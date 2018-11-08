Алексей Парин прочитает в МАММ курс лекций о современной опере

13 ноября в Мультимедиа Арт Музее, Москва (МАММ) начинается лекционный курс музыкального критика Алексея Парина «Опера здесь, опера там: думаем заново», посвященный современной опере.

«В цикле лекций известного музыкального критика Алексея Парина раскрываются секреты нынешнего оперного бума, характерного для нашей страны и всего мира. Что делает оперу вместилищем новых идей и новых установок? Как делается опера? Как композиторы разных веков понимали, что такое "театральная музыка"? Что зависит от либреттиста в его скромном деле? Почему сегодня важны режиссеры и их мышление? Чем может блеснуть дирижер в оперном театре сегодня, когда именно театральная сторона постановки становится доминирующей? Кто из оперных певцов занимает сейчас главное место и почему? Все эти вопросы найдут ответы — на примере самых знаменитых сегодняшних спектаклей», — сообщает сайт МАММ.

Первые две лекции — «Композитор: полюбить текст или наплевать на него?» и «Либреттист: слушаться композитора или идти своей дорогой?» — состоятся 13 и 20 ноября.

Алексей Парин — театровед, музыкальный критик, режиссер, либреттист, поэт и переводчик поэзии, автор более 700 эссе и статей по проблемам современного музыкального театра, а также ряда книг и монографий, в том числе «Хождение в невидимый град. Парадигмы русской оперной классики» (1999), «О пении, об опере, о славе» (2003), «Фантом русской оперы» (2006), «Европейский оперный дневник» (2007), «Елена Образцова. Голос и судьба» (2009), «Новое пение» (2017).

Главный редактор «Большого журнала Большого театра» (2000–2004), главный редактор издательства «Аграф». Художественный руководитель фестиваля «Сакро Арт» в Локкуме (1995–2004), постановщик опер «Так поступают все женщины» на Людвигсбургском фестивале (1999), «Похищение из сераля» Моцарта и ряда проектов в театре «Геликон-опера», автор более десятка оперных либретто.







