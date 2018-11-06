«Персимфанс» устраивает бетховенский день в «Зарядье»© Московский концертный зал «Зарядье»
25 ноября в Московском концертном зале «Зарядье» состоятся два концерта оркестра «Персимфанса», на которых прозвучат произведения Людвига ван Бетховена.
В 12:00 в Малом зале МКЗ «Зарядье» музыка Бетховена будет звучать на исторических инструментах. Главный герой концерта — концертный рояль английской фирмы Broadwood (1820). За таким же инструментом Бетховен создавал свои последние фортепианные сонаты. Пианист и композитор, один из лидеров «Персимфанса» Петр Айду сохранил этот рояль в своем «Приюте роялей» и организовал его реставрацию в ателье бельгийского фортепианного мастера Криса Маане.
В программе концерта авторские переложения симфоний для домашних концертов, обработки шотландских народных песен для фортепианного трио, части квартетов и виртуозные вариации.
Вместе с Петром Айду играть Бетховена и рассказывать о его музыке и времени будут солисты «Персимфанса» Григорий Кротенко (бассетто, Италия XVI век), Константин Ефимов (флейта-траверсо), Алиса Тен (голос), Марина Катаржнова, Ася Соршнева (скрипка и альт) и Ольга Демина (виолончель).
В 19:00 в Большом зале «Зарядья» «Персимфанс» и вокальный ансамбль Intrada (руководитель — Екатерина Антоненко) исполнят Девятую симфонию Бетховена. Солисты — Дарья Зыкова (сопрано), Евгения Сегенюк (меццо-сопрано), Борис Рудак (тенор) и Петр Мигунов (бас).
С комментариями о судьбе Девятой симфонии и ее роли в современной культуре перед началом концерта выступят Петр Айду и Григорий Кротенко, авторы курса «Как слушать классическую музыку» на сайте Arzamas.academy.
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