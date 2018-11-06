«НЛО» и ЕУСПб проведут в Петербурге конференцию «Антропология страха»

Фрэнсис Бэкон. Голова IV. 1949 (фрагмент) © Arts Council collection, Hayward Gallery, London

Издательство «Новое литературное обозрение» и Европейский университет в Санкт-Петербурге (ЕУСПб) объявляют прием заявок на участие в конференции «Антропология страха», которая пройдет с 17 по 19 мая 2019 года в Петербурге.

Заявки, содержащие название и тезисы доклада (3600 знаков с пробелами) и краткое CV, принимаются до 25 января 2019 года по адресу ovitkovskaya@eu.spb.ru (с пометкой в поле темы «конференция НЛО-ЕУСПб»).

Оргкомитет имеет возможность предоставить некоторым участникам гранты по проезду и проживанию в Петербурге.

Результаты конкурса будут объявлены до 10 марта 2019 года.

На конференции предполагается обсудить следующие вопросы:

Как передаются навыки страха от взрослых к детям, от одних групп к другим? и где граница между ограждающим «нельзя!» ребенку, протянувшему руку к раскаленной сковородке, и предупреждающим «молчание — золото» излишне откровенному студенту?

В какой момент спасительный страх как инстинкт физического самосохранения превращается в губительный страх проявить оригинальность, инициативу, «агентность» (agency), превращается, иными словами, в «бегство от свободы» (Эрих Фромм)?

Какие существуют в конкретных сообществах механизмы преодоления страха? особые ритуалы, которые помогают преодолеть чувство обреченности, ввести события жизни и смерти в привычную череду обязательных механических действий? каковы социальные функции трусости и храбрости?

Как отражается страх в текстах? как и зачем показывают страх в кино? как и зачем рассказывают о нем в литературных произведениях? каковы социальные функции «фильмов ужасов», готических рассказов и детских страшилок?

Конференция проводится в рамках совместной программы журнала «Новое литературное обозрение» и ЕУСПб «Антропологизация гуманитарных и социальных наук».

Темы предыдущих конференций: 2016 (СПб) — «Ложь как фактор социальной жизни: практики и тексты»; 2017 (Москва) — «Достоинство как историческое понятие и центральная категория нашего времени»; 2018 (Москва) — «"Герой нашего времени": лидеры общественного мнения и их культы в эпоху (пост)модерности».



