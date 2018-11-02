Марк Липовецкий приедет в Москву на дискуссию о творчестве Владимира Сорокина

Марк Липовецкий приедет в Москву на дискуссию о творчестве Владимира СорокинаМарк Липовецкий и Владимир Сорокин© «Радио Свобода»
5 ноября в книжном магазине Pioner Bookstore московского кинотеатра «Пионер» состоится обсуждение творчества писателя Владимира Сорокина с участием филолога и литературоведа Марка Липовецкого.
Начало в 19:30, вход бесплатный по предварительной регистрации.
Недавно в издательстве Corpus вышли две книги Владимира Сорокина: сборник рассказов «Белый квадрат» и либретто «Триумф Времени и Бесчувствия», а «Новое литературное обозрение» выпустило сборник статей «Это просто буквы на бумаге...», посвященных творчеству писателя.
Специальным гостем обсуждения станет Марк Липовецкий — профессор Колорадского университета, специалист по русскому постмодернизму, соавтор двухтомной истории послевоенной русской литературы и один из составителей книги «Это просто буквы на бумаге…». В дискуссии также примут участие креативный редактор приложения Bookmate Игорь Кириенков и куратор литературной программы «Пионера» Сергей Сдобнов.
Они будут говорить о том, какое место Владимир Сорокин занимает в русском постмодернизме, можно ли сравнивать его с Виктором Пелевиным, какие темы повторяются почти в каждом тексте Сорокина и что это значит, какие зарубежные авторы вспоминаются при разговоре о Сорокине и как воспринимают его творчество за пределами России.
На встрече можно будет купить книги Владимира Сорокина по специальной цене.
Прямая трансляция встречи будет вестись на странице Pioner Bookstore в фейсбуке.
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