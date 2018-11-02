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Русский музей представит выставку «Неожиданный Малевич»

News_detailed_pictureКазимир Малевич. Женский портрет в шляпе с пером. Конец 1900-х© Государственный Русский музей

15 ноября в Михайловском замке в Петербурге откроется выставка, на которой будут впервые показаны более ста графических работ Казимира Малевича из архива его ученицы Анна Лепорской, переданного в дар Государственному Русскому музею (ГРМ).

«Живописное творчество Казимира Малевича представлено в Русском музее несравненно лучше и полнее, чем в каком-либо другом собрании мира. Но графических работ мастера даже в Русском музее до поступления дара было всего 35», — говорится в сообщении на сайте ГРМ.

«Между тем рисунки — важнейшая часть наследия художника. В них впервые фиксируются идеи, впоследствии реализуемые в творчестве мастера, — отмечают организаторы выставки. — По счастью многие графические работы Малевича, не разошедшиеся по музеям и известным частным коллекциям, сохранились в архиве Лепорской-Суетина, учеников и единомышленников Малевича».

В 2017 году 117 графических листов Малевича из этого архива были переданы в коллекцию ГРМ, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу музея. Работы музею передала Раиса Стримайтис, исполняя волю Нины Суетиной — дочери художника Николая Суетина и Анны Лепорской.

Выставка «Неожиданный Малевич. Из архива А.А. Лепорской, подаренного Русскому музею» продлится до 14 января 2019 года.









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