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Новое британское кино покажут в «Октябре»

News_detailed_pictureКадр из фильма «Фаворитка»© КАРО

Со 2 по 18 ноября в московском киноцентре «Октябрь» проект «Каро.Арт» представит 19-й фестиваль «Новое британское кино».

В расписании фестиваля 16 полнометражных игровых фильмов и программа анимации:

Все фильмы демонстрируются на английском языке с русскими субтитрами.

В 2018 году фестиваль «Новое британское кино» проходит при поддержке отдела культуры и образования Посольства Великобритании в Москве



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