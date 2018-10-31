Новое британское кино покажут в «Октябре»Кадр из фильма «Фаворитка»© КАРО
Со 2 по 18 ноября в московском киноцентре «Октябрь» проект «Каро.Арт» представит 19-й фестиваль «Новое британское кино».
В расписании фестиваля 16 полнометражных игровых фильмов и программа анимации:
- «На берегу» (On Chesil Beach), реж. Доминик Кук
- «Неповиновение» (Disobedience), реж. Себастьян Лелио
- «Колетт» (Colette), реж. Уош Уэстморленд
- «Певчая птица» (Songbird), реж. Джейми Адамс
- «Темная река» (Dark River), реж. Клио Барнард
- «Бунтарка без причины» (Wild Honey Pie), реж.
- «Счастливый принц» (The Happy Prince), реж. Руперт Эверетт
- «Вечеринка только начинается» (The Party's Just Beginning), реж. Карен Гиллан
- «Подчиняйся» (Obey), реж. Джейми Джонс
- «Рэй и Лиз» (Ray & Liz), реж. Ричард Биллингэм
- «Правила бойни» (Slaughterhouse Rulez), реж. Криспиан Миллз
- «Познакомься с новыми обстоятельствами» (Finding Your Feet), реж. Ричард Лонкрэйн
- «Однокашники» (Old Boys), реж. Тоби Макдональд
- «Вы умрете, или мы вернем вам деньги» (Dead in a Week), реж. Том Эдмундс
- «Смешная корова» (Funny Cow), реж. Адриан Шерголд
- «Фаворитка» (The Favourite), реж. Йоргос Лантимос
- «Britfest: Британская aнимация»
Все фильмы демонстрируются на английском языке с русскими субтитрами.
В 2018 году фестиваль «Новое британское кино» проходит при поддержке отдела культуры и образования Посольства Великобритании в Москве
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