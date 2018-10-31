Новое британское кино покажут в «Октябре»

Кадр из фильма «Фаворитка» © КАРО

Со 2 по 18 ноября в московском киноцентре «Октябрь» проект «Каро.Арт» представит 19-й фестиваль «Новое британское кино».

В расписании фестиваля 16 полнометражных игровых фильмов и программа анимации:

Все фильмы демонстрируются на английском языке с русскими субтитрами.

В 2018 году фестиваль «Новое британское кино» проходит при поддержке отдела культуры и образования Посольства Великобритании в Москве







