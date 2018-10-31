Участники фестиваля Vivacello дадут благотворительный концерт для детей© Благотворительный фонд Константина Хабенского
7 ноября музыканты, участвующие в виолончельном фестивале Vivcello, выступят перед подопечными Благотворительного фонда Константина Хабенского – пациентами Научно-практического центра специализированной медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-Ясенецкого.
После концерта художественный руководитель фестиваля Vivacello, виолончелист Борис Андрианов и другие участники фестиваля расскажут детям об истории и возможностях своих инструментов.
Юбилейный, X Международный фестиваль виолончельной музыки Vivacello, откроется 11 ноября в Московском концертном зале «Зарядье» мировой премьерой сочинения Гии Канчели, написанного специально для Бориса Андрианова. Во втором отделении состоится выступление ста виолончелистов Фестивального оркестра.
Фестиваль продлится до 23 ноября. В его программе концерты с участием мировых звезд: Давида Герингаса, Кристофа Барати, Бориса Бровцына, Максима Рысанова, Данжуло Ишизаки, Филиппа Копачевского, Юлиана Рахлина, Элгара Моро, Бориса Андрианова и других известных музыкантов.
В этом году Vivacello впервые выйдет за пределы Москвы и России: концерты специальной программы фестиваля пройдут в Петербурге и Тбилиси.
Благотворительный Фонд Константина Хабенского с апреля 2008 года помогает детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга вовремя получать всю необходимую медицинскую помощь и скорее возвращаться к полноценной жизни.
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