Начинается Красноярская ярмарка книжной культуры

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С 1 по 5 ноября Фонд Михаила Прохорова в двенадцатый раз проведет Красноярскую ярмарку книжной культуры (КРЯКК).

Главная тема КРЯКК–2018 — «Четвертая индустриальная революция». Подзаголовком к названию ярмарки этого года мог бы стать слоган: «Мы не знаем, как жить в современном мире, и это интересно».

Четвертая индустриальная революция — прогнозируемый процесс, предполагающий внедрение новых технологий в массовое производство, автоматизацию обеспечения человеческих потребностей, а также глобальные изменения в сознании. Постоянный взаимообмен производства и культуры, человеческой мысли и экономической практики обеспечивает поступательное обновление формальной и содержательной сторон человеческой жизнедеятельности. Как изменится наше мировоззрение, какими будут отношения человека и мира вещей, какими навыками и знаниями должен будет обладать человек эпохи четвертой промышленной революции?

Вызовы, предъявленные человечеству четвертой промышленной революцией, станут основной темой Красноярской ярмарки книжной культуры в 2018 году.

Круглые столы и дискуссии основной программы ярмарки будут посвящены происходящей на наших глазах трансформации социальной, культурной и повседневной жизни под влиянием технологической революции. В них примут участие социолог Виктор Вахштайн, театральный критик Марина Давыдова, литературный критик Галина Юзефович, политолог Екатерина Шульман, филолог Константин Богданов, писательница Линор Горалик, журналист Николай Сванидзе, писатель Кирилл Кобрин и другие.

Специальным проектом ярмарки станет «Пригов.Фест», который будет проходить со 2 по 4 ноября. Фестиваль посвящен Дмитрию Александровичу Пригову (1940–2007), ярчайшему представителю неподцензурной культуры, центральной фигуре художественной креативности второй половины ХХ века. На фестивале состоятся презентация пятитомного собрания сочинений Пригова, чтения его стихов, рэп-баттлы по мотивам его поэзии, читки его пьес, показ его видеоперформансов, музыкальный спектакль о его жизни, а также круглые столы и дискуссии о разных гранях его творчества. Красноярский драматический театр имени А.С. Пушкина покажет спектакль «Я. Другой. Такой. Страны» в жанре «драматического концерта» по текстам Пригова. В Красноярской краевой филармонии представят ораторию композитора Екатерины Мельниковой «Как бы музыкально–поэтический эксперимент на тексты Дмитрия Александровича Пригова».

Тема профессиональной программы КРЯКК-2018, рассчитанной на музейных и библиотечных работников, — «Гуманитарное измерение Индустрии 4.0. Культура и образование: заметили ли они друг друга? Стратегии освоения, присвоения или имитация. Ожидания и реальность».

В программе «Мода» — конкурс «Дресс-код: Сибирь», ориентирующийся на магистральные сюжеты ярмарки. Израильский дизайнер обуви Коби Леви представит в Красноярске выставку своих работ и проведет воркшоп. Впервые в России покажут вязанную инсталляцию «Blood Relations» датской художницы, дизайнера моды и преподавателя Kolding School of Design Ибен Хей.

В афише детской программы — выставки, игровые и образовательные проекты, спектакли и встречи с писателями. Вниманию посетителей будут предложены выставка иллюстраций художника Петра Сохи к книге биолога Войцеха Грайковского «Деревья» о взаимодействии человека с миром леса, лаборатория робототехники, школа книжного блогера для детей от 9-10 лет, программа интерактивных лекций, дискуссия о травле в интернете, лекция-разговор Алины Сафроновой (издательство CLEVER) о том, что читают взрослеющие дети сегодня. Среди спектаклей детской программы «Кто живет в коробке», «Пес не тот» театра «Снарк» и издательства «Поляндрия», «Динозавр по имени Игу» театра кукол «Привет!» (Петербург).

Одна из составных частей выставочной программы — блок выставок, посвященный осмыслению ГУЛАГа в контексте индустриального освоения Сибири: «Евфросиния Керсновская «Сколько стоит человек», «Буквы неволи» (исследование типографики лагеря), выставка «ГУЛАГ в Красноярском крае». Выставка группы датских дизайнеров/номадов N55 «Поваренная книга урбаниста» — это инструкция, позволяющая менять мир вокруг себя средствами парадоксального, инновационного и радикального дизайна, предлагающего новые правила игры. Выставка «Артефакты грядущего. Сверхсовременное искусство Сибири» — про то, как видят завтрашний день современные художники региона.

В рамках параллельной программы КРЯКК-2018 концерт Российского национального оркестра в БКЗ Красноярской краевой филармонии, спектакли театра «Балет Москва»: «В режиме ожидания Годо» и «Завод машин» (совместно со «Студией новой музыки»), инструментальный спектакль «Красная шапочка» ансамбля «Студия новой музыки». В Доме кино пройдут кинопоказы современных израильских комедий.

По традиции, в первый день ярмарки, 1 ноября, состоятся открытые дебаты литературной премии «НОС» и оглашение шорт-листа.



