Составлен рейтинг лучших неанглоязычных фильмов© IMDb
Более двухсот кинокритиков из 43 стран мира приняли участие в проекте BBC Culture по составлению рейтинга ста лучших фильмов, снятых не на английском языке. Лучшей из лучших признана картина Акиры Куросавы «Семь самураев».
Рейтинг опубликован на сайте BBC Culture. Первые десять позиций в нем заняли:
- «Семь самураев» (Япония, 1954), реж. Акира Куросава;
- «Похитители велосипедов» (Италия, 1948), реж. Витторио де Сика;
- «Токийская история» (Япония, 1953), реж. Ясудзиро Одзу;
- «Расемон» (Япония, 1950), реж. Акира Куросава;
- «Правила игры» (Франция, 1939), реж. Жан Ренуар;
- «Персона» (Швейия, 1966), реж. Ингмар Бергман;
- «Восемь с половиной» (Италия, 1963), реж. Федерико Феллини;
- «Четыреста ударов» (Франция, 1959), реж. Франсуа Трюффо;
- «Любовное настроение» (Южная Корея, 2000), реж. Вонг Карвай;
- «Сладкая жизнь» (Италия, 1960), реж. Федерико Феллини.
Сто фильмов, вошедших в рейтинг, сняли 67 режиссеров из 24 стран на 19 языках. Больше всего картин снято на французском (27), китайском (12), итальянском и японском (по 11) языках.
Отечественное кино в рейтинге представляют «Зеркало» (20-е место), «Андрей Рублев» (40-е место), «Сталкер» (49-е место) и «Солярис» (57-е место) Андрея Тарковского, а также «Броненосец Потемкин» Сергея Эйзенштейна (24-е место) и «Иди и смотри» Элема Климова (59-е место).
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