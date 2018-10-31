Олег Меньшиков поставил «Макбета» в театре Ермоловой

© Женя Cирина / Театр имени М.Н. Ермоловой

3-4 и 20-21 ноября в Московском драматическом театре имени М.Н. Ермоловой пройдут премьерные представления спектакля «Макбет» в постановке художественного руководителя театра Олега Меньшикова.

«В спектакле Олега Меньшикова, где сам режиссер исполняет заглавную роль, сочетаются современная актерская школа и хореография, костюмы, созвучные современной моде, спецэффекты, театральный свет и лаконичные декорации», — говорится в сообщении на сайте театра Ермоловой.

Над спектаклем «Макбет» также работали сценограф Мария Митрофанова, художник по костюмам Евгения Панфилова, композитор Ричардас Норвила, хореограф Альберт Альбертс, художник по свету Андрей Ребров, видеохудожник Елена Марченко и другие.

Помимо Олега Меньшиква в спектакле заняты актеры Георгий Назаренко, Никита Татаренков, Филипп Ершов, Алексей Каничев, Александр Кудин, Андрей Мартынов, Егор Харламов, Артем Цуканов и Анна Воркуева.

Перевод трагедии Шекспира, выполненный Владимиром Гандельсманом, дополнен монологом Охранника в Первом акте и сценой Макдуфа и Малькольма во Втором акте, которые написал Валерий Печейкин.

«Шекспир писал пьесу не про тиранов и злодеев, — говорит Олег Меньшиков. — Он писал про нас, про жизнь, про ее конечность, про то, что каждый поступок отражается на твоей жизни, каждая мысль меняет твое дальнейшее существование. Шекспир — это всегда знак вопроса. Какой-то код, который нам бросили через века и который мы пытаемся расшифровать. Шекспир — это что-то гораздо большее, чем драматург. Он — философ, мыслитель. Целая вселенная. Сколько будет существовать человечество, столько оно и будет эту загадку разгадывать».







