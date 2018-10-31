Выставка Артура Жмиевского откроется в Краснодаре© Центр современного искусства «Типография»
С 10 ноября по 2 декабря в краснодарском центре современного искусства «Типография» пройдет выставка польского режиссера и художника Артура Жмиевског, на которой впервые в России будет представлена его видеоинсталляция «Реализм».
Как сообщает сайт ЦСИ «Типография», инсталляция, состоящая из шести одноканальных видео, открывает проект «Лига низкорослых людей» и поднимает вопрос присутствия «другого» тела, маскулинности, милитаризма и инвалидности. Видео были сняты в Москве 2017 года в рамках участия художника в международной выставке documenta 14 в Касселе. Герои видео — мужчины, которые приобрели инвалидность во время Чеченской войны.
Артур Жмиевский (р. 1966) — режиссер, фотограф и художник, редактор и автор издания журнала Krytyka Polityczna. Участник многих групповых и персональных выставок, в 2005 году представлял Польшу на Венецианской биеннале, в 2012 году вместе с Йоханной Варшой и группой «Война» курировал Берлинскую биеннале.
«Лига низкорослых людей» — это организация, манифест которой описывает житель Краснодара, врач-терапевт Петр Волынский в своих дневниках в 1970-х годах. Организация, призванная объединить усилия в борьбе низкорослых с высокими людьми и людьми, занимающие руководящие должности, так никогда и не была создана, но согласно дневниковым записям Петра Волынского, он нашел на улицах Краснодара семерых единомышленников.
В 2018–2019 годах ЦСИ «Типография» вместе с куратором Марией Сарычевой и группой художников поставят в центр внимания биографию Петра Волынского для того, чтобы коллективно изучить советскую систему инвалидизации и структуры, формирующие опыт инвалидности, как в советский период, так и в современной России.
В рамках выставки Артура Жмиевского «Реализм» и проекта «Лига низкорослых людей» в ноябре 2019 года состоятся:
10 ноября — лекция Марии Сарычевой «Четыре истории о "Реализме"»
15 ноября — показ фильмов Артура Жмиевского «Повторение» (2005) и «KR WP» (2000)
22 ноября — лекция Елены Ищенко «Провокация как метод современного искусства»
29 ноября — показ фильма Артура Жмиевского «Катастрофа» (2010)
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