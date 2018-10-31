Объявлены номинанты «Золотой маски»

© «Золотая маска»

Сегодня, 31 октября, на пресс-конференции в Московском академическом музыкальном театре имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко объявлены номинанты номинанты российской национальной театральной премии «Золотая маска» по итогам сезона 2017-2018.

Список номинантов опубликован на сайте «Золотой маски». Самое большое число номинаций у Пермского театра оперы и балета — он упомянут в списке 28 раз.

В категории «Драма/Спектакль большой формы» представлены спектакли театров из Омска, Петербурга, Уфы, Казани, Ижевска, Москвы, Якутска, Тюмени и Красноярска, в том числе «Маленькие трагедии» («Гоголь-центр») и «Три сестры» (МХТ имени А.П. Чехова).

На «Золотую маску» в категории «Драма/Работа режиссера», в частности, претендуют Константин Богомолов, Юрий Бутусов, Дмитрий Волкострелов, Марат Гацалов, Сергей Женовач, Андрей Могучий, Виктор Рыжаков и Кирилл Серебренников.

Среди оперных спектаклей-номинантов «Альцина» (Большой театр), «Енуфа» (МАМТ), «Жанна на костре» (Пермский театр оперы и балета), «Фаэтон» (Пермский театр оперы и балета), «Триумф Времени и Бесчувствия» (МАМТ), «Проза» («Электротеатр Станиславский»), среди балетов — «Ромео и Джульетта» (Большой театр), «Нуреев» (Большой театр) и «Пахита» (Урал Опера Балет, Екатеринбург).

Основная конкурсная программа фестиваля будет показана в Москве с февраля по апрель 2019 года. Церемония вручения премии «Золотая маска — 2019» состоится 16 апреля на Исторической сцене Большого театра.











