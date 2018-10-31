В Казани пройдет конференция о перформативных практиках и истории

В Казани пройдет конференция о перформативных практиках и историиСцена из спектакля «Родина», Центр имени Вс. Мейерхольда, режиссер и драматург Андрей Стадников© Екатерина Краева
Со 2 по 4 ноября Лаборатория публичной истории проведет в Центре современной культуры «Смена» в Казани конференцию «Публичная история в России: перформансы прошлого в театре и за его пределами».
Конференция посвящена театру и другим перформативным практикам, формирующим современные способы восприятия прошлого. В ней примут участие драматурги, режиссеры, критики, кураторы, культурологи, историки и театроведы из Казани, Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Нижневартовска, Бийска и Омска, а также из Австрии и Германии.
«Театр сегодня становится местом интенсивного обсуждения ключевых тем public history — от рефлексии о травматических событиях ХХ века и их месте в современном историческом воображении до исследования опыта отдельных людей и их стратегий осмысления истории», — отмечают организаторы.
Работа конференции будет организована по следующим секциям:
- Память театра: способы сохранения живой истории
- «Перформансы насилия»: предельный опыт в театре
- Театр и идентичность: практики исследования локальной истории
- ХХ век как «Другой» в перформативных практиках
- История повторяется? Реконструкция в искусстве и за его пределами
Кроме того, в расписании конференции читки пьес «Страда двадцать первого» (драматург Екатерина Бондаренко, режиссер Егор Исаев) и «Милосердие» (драматург Нана Гринштейн, режиссер Анастасия Патлай), осмысляющих события российской истории XX века, и показы документального спектакля «Свидетели» (драматург Нияз Игламов, режиссер Семен Серзин, художник Ксения Шачнева) о репрессированных в Татарстане в 1937–1938 годах.
Полностью программа конференции «Публичная история в России: перформансы прошлого в театре и за его пределами» опубликована на сайте Лаборатории публичной истории.
Партнеры — Комитет гражданских инициатив, Фонд имени Фридриха Эберта, Творческая лаборатория «Угол»
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