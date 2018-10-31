Умер Давид Черкасский

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30 октября в Киеве в возрасте 86 лет умер художник-мультипликатор, режиссер и сценарист Давид Черкасский.

Об этом сообщает ТАСС.

Давид Янович Черкасский родился в 1931 году в городе Шпола (ныне Черкасская область Украины), окончил технологический факультет Киевского инженерно-строительного института.

В 1959 года начал работать художником-мультипликатором на студии «Киевнаучфильм», как режиссер дебютировал в 1964 году с фильмом «Тайна черного короля».

Также среди работ Давида Черкасского полнометражный мультфильм «Мистерия-буфф» (1969), мультсериалы «Приключения капитана Врунгеля» (1976–1979), «Доктор Айболит» (1984–1985), «Остров сокровищ» (1986–1988). В числе художественных приемов, отличавших авторский стиль режиссера, были тотальная мультипликация, совмещение в кадре мультипликации и игровых съемок, трехмерные «пролеты», имитирующие панорамирование в игровом кино.

В 1991–2016 годах Давид Черкасский был президентом международного фестиваля анимационных фильмов «Крок».























