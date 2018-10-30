LP приедет с концертами в Петербург и Москву

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Весной 2019 года в Петербурге и Москве пройдут концерты американской певицы Лауры Перголицци, выступающей под псевдонимом LP.

Петербургский концерт состоится 30 марта в клубе A2 Green Сoncert, московский — 9 апреля в «Крокус Сити Холле».

«Лауре Перголицци понадобилось всего два года, чтобы стать одной из самых любимых поп-рок певиц в России: ее с одинаковым успехом принимают как в Москве и Северной столице, так и других крупных городах, — отмечают организаторы концерта в Москве, группа компаний SAV Entertainment и «Русский Шоу-Центр». — Песню "Lost On You", благодаря которой LP поднялась на вершины чартов в Италии, Испании, Польши и других стран континентальной Европы, на российских концертах давно поют хором».

«Недавно Лаура Перголицци анонсировала выход своей пятой студийной пластинки "Heart to Mouth" и начало одноименного тура. Релиз запланирован на 7 декабря», — сообщают организаторы петербургского концерта, корпорация PMI.

«Когда я сажусь перед микрофоном и начинаю сочинять мелодии, я ощущаю, как мое сердце напрямую соединяется с моим ртом. — говорит LP о своем новом альбоме. — В прошлом я чувствовала себя частью города, люди на улицах которого нуждались в моем внимании. Теперь я чувствую, что передо мной раскрылось широкое шоссе для общения со всем миром и я могу делиться своими эмоциями с огромным количеством людей. Но будь то грустные песни или праздничные гимны, все они рождаются в одном и том же месте — в моем сердце».







