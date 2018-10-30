«Студия» МАМТ и Stravinsky.online организуют лекторий о русской опере в XX веке© Московский академический Музыкальный театр имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко
В ноябре образовательный проект Московского академического Музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко (МАМТ) «Студия» и сайт Stravinsky.online запускают совместную лекционную программу «Век современности», посвященную основным линиям развития оперы в России в ХХ веке на материалах из истории МАМТ.
«Участники лектория смогут взглянуть глазами современников на самые известные оперные произведения, впервые увидевшие свет рампы в стенах Музыкального театра; а его сегодняшние новаторские проекты будут рассмотрены в историческом контексте», — сообщает сайт МАМТ.
«Иллюстрациями к лекциям послужат редкие материалы из архива театра, многие из которых будут представлены публике впервые. Завершится проект дискуссией с участниками постановок современных опер, осуществленных в театре за последние годы».
Лекции прочитают кураторы цикла музыковед Наталия Сурнина и музыковед, куратор, шеф-редактор сайта Stravinsky.online Владислав Тарнопольский, профессора Московской консерватории Елена Долинская и Светлана Савенко, ведущий научный сотрудник Института искусствознания Марина Раку и руководитель литературно-драматургической части МАМТа Дмитрий Абаулин.
Расписание:
3 ноября — «Давайте создадим советскую оперу. Теория и практика первых десятилетий»
Лектор: Наталия Сурнина
24 ноября —«"Песенные оперы": оперный театр как узник идеологии»
Лектор: Наталия Сурнина
1 декабря — «Две "Катерины": первая и вторая редакция оперы Шостаковича на сцене театра»
Лектор: Марина Раку
9 декабря — «Премьеры опер Прокофьева в истории театра»
Лектор: Елена Долинская
20 января — «Магистраль и ответвления: оперы советских композиторов в театре времен Льва Михайлова»
Лектор: Дмитрий Абаулин
9 февраля — «Александр Вустин: в ожидании "Влюбленного дьявола"»
Лектор: Светлана Савенко
24 февраля — «Новые оперы в новейшее время: премьеры в театре после 1991 года»
Лектор: Владислав Тарнопольский
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