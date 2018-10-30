Сеть Prisma начала продажу продукции центра «Антон тут рядом»

© «Антон тут рядом»

В магазине сети Prisma на Большом проспекте Васильевского острова в Петербурге начали продаваться товары, изготовленные студентами центра системной поддержки людей с расстройствами аутистического спектра «Антон тут рядом». Вырученные средства направляются на развитие программ центра.

В рамках партнерского соглашения между финской продуктовой сети Prisma и центром «Антон тут рядом» центр стал полноценным поставщиком продукции для сети Prisma. В 2019 году к магазину на Васильевском острове присоединятся остальные 12 магазинов сети в Петербурге.

В апреле 2018 года Prisma выступила с инициативой брать на реализацию товары для дома, аксессуары и сувениры центра «Антон тут рядом» в магазины своей сети с целью обеспечить гарантированный источник финансирования и стабильную работу мастерских центра.

Запуск проекта потребовал от центра перехода на новый уровень организации бизнес-процессов. Эксперты Prisma обеспечили консультационную поддержку по необходимым изменениям, и в октябре в магазинах сети появились крафтовые блокноты, посуда и подносы, изготовленные людьми с аутизмом.

«Сотрудничество с такой крупной продуктовой сетью, как Prisma, — отличный способ системной поддержки, который дающий нам новые возможности расширения аудитории, которая будет знать о нашем центре, а следовательно и о проблемах, с которыми сталкиваются люди с аутизмом, — говорит исполнительный директор центра «Антон тут рядом» Зоя Попова. — Вся фирменная продукция нашего Центра — это результат работы студентов — взрослых людей с аутизмом — в творческих мастерских, основная задача которых — помочь им раскрыть их потенциал и предоставить обществу доступ к их творческим ресурсам. Мы гордимся работами наших студентов и благодарны компании Prisma за то, что она вместе с нами строит в городе принимающую среду».







