«Эрмитаж» откроет культурный центр в Омске

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В начале 2020 года откроется первая выставка Государственного Эрмитажа в культурно-просветительском центре «Эрмитаж-Сибирь», который разместится в новом корпусе Омского областного музея изобразительных искусств имени М.А. Врубеля.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра культуры Омской области Юрия Трофимова.

Под новый корпус музея выделено историческое здание страхового общества «Саламандра» начала XX века. По словам министра, завершить строительные работы и монтаж оборудования в нем планируется до конца 2019 года.

Летом 2017 года при реставрации здания были обнаружены погребения бронзового века, сохранившиеся практически нетронутыми. Экспонаты из этих погребений планируется разместить в фойе центра «Эрмитаж-Сибирь».

«Открытие самой выставки — процесс довольно сложный, здесь много требований и к самому зданию, и к освоению музейного пространства, тем более что выставка — из Эрмитажа. Поэтому открытие выставки запланировано на начало 2020 года», — сказал министр культуры Омской области.

Помимо проведения выставок центр «Эрмитаж-Сибирь» будет знакомить музейных работников всей Сибири с практиками Эрмитажа по организации выставочной деятельности, реставрации, музейной педагогики и безопасности.











