В Петербурге вручены «Золотые софиты»Сцена из спектакля «Мизантроп» в постановке Григория Дитятковского© Санкт-Петербургский государственный академический драматический театр имени В.Ф. Комиссаржевской
29 октября в ТЮЗе имени А.А. Брянцева состоялась 24-я церемония награждения лауреатов высшей театральной премии Петербурга «Золотой софит».
Список лауреатов «Золотого софита» сезона 2017-2018 приводится на сайте премии:
«Государственные драматические театры»
Номинация «Лучшая женская роль»
- Евгения Игумнова — за роль Селимены, возлюбленной Альцеста в спектакле «Мизантроп» в постановке Григория Дитятковского. Театр имени В.Ф. Комиссаржевской
Номинация «Лучшая мужская роль»
- Иван Батарев — за роль Луки в спектакле «Беглец» в постановке Айдара Заббарова. Театр имени Ленсовета
Номинация «Лучшая женская роль второго плана»
- Ируте Венгалите — за роль Госпожи первого правительственного чиновника в спектакле «Три толстяка. Эпизод 1. Восстание. Эпизод 2. Железное сердце» в постановке Андрея Могучего. БДТ имени Г.А. Товстоногова
Номинация «Лучшая мужская роль второго плана»
- Александр Новиков — за роли Первого актёра и Могильщика в спектакле «Гамлет» в постановке Юрия Бутусова. Театр имени Ленсовета.
Номинация «Лучший актерский ансамбль»
- Марина Игнатова, Елена Попова, Ирина Патракова (Отряд светлой космической энергии «Розовые дамы») — за ансамбль в спектакле «Три толстяка. Эпизод 1. Восстание. Эпизод 2. Железное сердце» в постановке Андрея Могучего. БДТ имени Г.А. Товстоногова
Номинация «Лучшая работа режиссера»
- Григорий Дитятковский — за постановку спектакля «Мизантроп». Театр имени В.Ф. Комиссаржевской
Номинация «Лучшая работа художника-сценографа»
- Владимир Фирер — за сценографию спектакля «Гамлет» в постановке Юрия Бутусова. Театр имени Ленсовета
Номинация «Лучшая работа художника по костюмам»
- Владимир Фирер — за костюмы к спектаклю «Мизантроп» Григория Дитятковского. Театр имени В.Ф. Комиссаржевской
Номинация «Лучший спектакль на большой сцене»
- «Мизантроп» в постановке Григория Дитятковского. Театр имени В.Ф. Комиссаржевской
Номинация «Лучший спектакль на малой сцене»
- «Живи и помни» в постановке Григория Козлова. Театр «Мастерская»
Музыкальные театры
Номинация «Лучший спектакль в оперном театре»
- «Царская невеста» Римского-Корсакова в постановке Александра Петрова. Музыкальный руководитель и дирижер — Павел Бубельников. Детский музыкальный театр «Зазеркалье»
Номинация «Лучшая женская роль в оперном спектакле»
- Татьяна Сержан — за роль Миссис Форд в спектакле «Фальстаф» в постановке Андреа Де Роза. Музыкальный руководитель и дирижер Валерий Гергиев. Мариинский театр
Номинация «Лучшая мужская роль в оперном спектакле»
- Виктор Коротич — за роль Грязного в спектакле «Царская невеста» в постановке Александра Петрова. Музыкальный руководитель и дирижер — Павел Бубельников. Детский музыкальный театр «Зазеркалье»
Номинация «Лучший балетный спектакль»
- «Времена года» Макса Рихтера. Хореография Ильи Живого. Мариинский театр
Номинация «Лучшая женская роль в балетном спектакле»
- Екатерина Кондаурова — за роль Солистки в спектакле «Времена года». Хореография Ильи Живого. Мариинский театр
Номинация «Лучшая мужская роль в балетном спектакле»
- Андрей Гудыма за роль Эспады в спектакле «Дон Кихот». Хореография Йохана Кобборга. Театр Балета имени Леонида Якобсона
Номинация «Лучший спектакль в оперетте и мюзикле»
- «Граф Монте-Кристо» Фрэнка Уайлдхорна в постановке Миклоша Габора Кереньи. Музыкальный руководитель и дирижер Алексей Нефедов. Театр музыкальной комедии
Номинация «Лучшая женская роль в оперетте и мюзикле»
- Карина Чепурнова — за роль Чин Чи Лы в спектакле «Чин Чи Ла» в постановке Олега Левакова. Музыкальный руководитель и дирижер Андрей Алексеев. Театр музыкальной комедии
Номинация «Лучшая мужская роль в оперетте и мюзикле»
- Мурат Султаниязов — за роль Эзопа в спектакле «Эзоп» в постановке Исаака Штокбанта. Музыкальный руководитель Александр Лихачев. Музыкально-драматический театр «Буфф»
Номинация «Лучшая работа художника в музыкальном театре»
- Владимир Фирер — за сценографию и костюмы к спектаклю «Царская невеста» в постановке Александра Петрова. Музыкальный руководитель и дирижер — Павел Бубельников. Детский музыкальный театр «Зазеркалье»
Театры кукол
Номинация «Лучший спектакль в театре кукол»
- «Птифуры» в постановке Анны Викторовой. Театр «Кукольный формат»
Номинация «Лучшая роль в театре кукол»
- Кирилл Смирнов — за работу в спектакле «Птифуры». Театр «Кукольный формат»
Номинация «Лучшая работа художника в театре кукол»
- Анна Викторова — за сценографию и кукол спектакля «Птифуры». Театр «Кукольный формат»
Негосударственные театры
Номинация «Лучший спектакль»
- «Комната Герды». Режиссер — Яна Тумина. Театральная лаборатория Яны Туминой и театр «Особняк»
Номинация «Лучшая работа режиссера»
- Яна Тумина — за постановку спектакля «Комната Герды». Лаборатория Яны Туминой и Театр «Особняк»
Номинация «Лучшая работа художника»
- Надежда Лопардина — за сценографию к спектаклю «Квартира». Режиссер — Валентин Левицкий. Камерный театр Малыщицкого
Номинация «Лучшая женская роль»
- Алиса Олейник — за роль Герды в спектакле «Комната Герды». Режиссер Яна Тумина. Лаборатория Яны Туминой и Театр «Особняк»
Номинация «Лучшая мужская роль»
- Петр Семак — за роль Ясона в спектакле «Медея». Режиссер Влад Фурман. Театр «Русская антреприза» имени Андрея Миронова
Специальные премии номинационного совета «За уникальный вклад в театральную культуру Санкт-Петербурга» присуждены актеру ТЮЗа имени А.А. Брянцева Николаю Иванову и актрисе Экспериментальной сцены театра-фестиваля «Балтийский дом» под руководством Анатолия Праудина Ирине Соколовой.
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