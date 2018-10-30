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В Петербурге вручены «Золотые софиты»

News_detailed_pictureСцена из спектакля «Мизантроп» в постановке Григория Дитятковского© Санкт-Петербургский государственный академический драматический театр имени В.Ф. Комиссаржевской

29 октября в ТЮЗе имени А.А. Брянцева состоялась 24-я церемония награждения лауреатов высшей театральной премии Петербурга «Золотой софит».

Список лауреатов «Золотого софита» сезона 2017-2018 приводится на сайте премии:

«Государственные драматические театры»

Номинация «Лучшая женская роль»

  • Евгения Игумнова — за роль Селимены, возлюбленной Альцеста в спектакле «Мизантроп» в постановке Григория Дитятковского. Театр имени В.Ф. Комиссаржевской

Номинация «Лучшая мужская роль»

  • Иван Батарев — за роль Луки в спектакле «Беглец» в постановке Айдара Заббарова. Театр имени Ленсовета

Номинация «Лучшая женская роль второго плана»

  • Ируте Венгалите — за роль Госпожи первого правительственного чиновника в спектакле «Три толстяка. Эпизод 1. Восстание. Эпизод 2. Железное сердце» в постановке Андрея Могучего. БДТ имени Г.А. Товстоногова

Номинация «Лучшая мужская роль второго плана»

  • Александр Новиков — за роли Первого актёра и Могильщика в спектакле «Гамлет» в постановке Юрия Бутусова. Театр имени Ленсовета.

Номинация «Лучший актерский ансамбль»

  • Марина Игнатова, Елена Попова, Ирина Патракова (Отряд светлой космической энергии «Розовые дамы») — за ансамбль в спектакле «Три толстяка. Эпизод 1. Восстание. Эпизод 2. Железное сердце» в постановке Андрея Могучего. БДТ имени Г.А. Товстоногова

Номинация «Лучшая работа режиссера»

  • Григорий Дитятковский — за постановку спектакля «Мизантроп». Театр имени В.Ф. Комиссаржевской

Номинация «Лучшая работа художника-сценографа»

  • Владимир Фирер — за сценографию спектакля «Гамлет» в постановке Юрия Бутусова. Театр имени Ленсовета

Номинация «Лучшая работа художника по костюмам»

  • Владимир Фирер — за костюмы к спектаклю «Мизантроп» Григория Дитятковского. Театр имени В.Ф. Комиссаржевской

Номинация «Лучший спектакль на большой сцене»

  • «Мизантроп» в постановке Григория Дитятковского. Театр имени В.Ф. Комиссаржевской

Номинация «Лучший спектакль на малой сцене»

  • «Живи и помни» в постановке Григория Козлова. Театр «Мастерская»

Музыкальные театры

Номинация «Лучший спектакль в оперном театре»

  • «Царская невеста» Римского-Корсакова в постановке Александра Петрова. Музыкальный руководитель и дирижер — Павел Бубельников. Детский музыкальный театр «Зазеркалье»

Номинация «Лучшая женская роль в оперном спектакле»

  • Татьяна Сержан — за роль Миссис Форд в спектакле «Фальстаф» в постановке Андреа Де Роза. Музыкальный руководитель и дирижер Валерий Гергиев. Мариинский театр

Номинация «Лучшая мужская роль в оперном спектакле»

  • Виктор Коротич — за роль Грязного в спектакле «Царская невеста» в постановке Александра Петрова. Музыкальный руководитель и дирижер — Павел Бубельников. Детский музыкальный театр «Зазеркалье»

Номинация «Лучший балетный спектакль»

  • «Времена года» Макса Рихтера. Хореография Ильи Живого. Мариинский театр

Номинация «Лучшая женская роль в балетном спектакле»

  • Екатерина Кондаурова — за роль Солистки в спектакле «Времена года». Хореография Ильи Живого. Мариинский театр

Номинация «Лучшая мужская роль в балетном спектакле»

  • Андрей Гудыма за роль Эспады в спектакле «Дон Кихот». Хореография Йохана Кобборга. Театр Балета имени Леонида Якобсона

Номинация «Лучший спектакль в оперетте и мюзикле»

  • «Граф Монте-Кристо» Фрэнка Уайлдхорна в постановке Миклоша Габора Кереньи. Музыкальный руководитель и дирижер Алексей Нефедов. Театр музыкальной комедии

Номинация «Лучшая женская роль в оперетте и мюзикле»

  • Карина Чепурнова — за роль Чин Чи Лы в спектакле «Чин Чи Ла» в постановке Олега Левакова. Музыкальный руководитель и дирижер Андрей Алексеев. Театр музыкальной комедии

Номинация «Лучшая мужская роль в оперетте и мюзикле»

  • Мурат Султаниязов — за роль Эзопа в спектакле «Эзоп» в постановке Исаака Штокбанта. Музыкальный руководитель Александр Лихачев. Музыкально-драматический театр «Буфф»

Номинация «Лучшая работа художника в музыкальном театре»

  • Владимир Фирер — за сценографию и костюмы к спектаклю «Царская невеста» в постановке Александра Петрова. Музыкальный руководитель и дирижер — Павел Бубельников. Детский музыкальный театр «Зазеркалье»

Театры кукол

Номинация «Лучший спектакль в театре кукол»

  • «Птифуры» в постановке Анны Викторовой. Театр «Кукольный формат»

Номинация «Лучшая роль в театре кукол»

  • Кирилл Смирнов — за работу в спектакле «Птифуры». Театр «Кукольный формат»

Номинация «Лучшая работа художника в театре кукол»

  • Анна Викторова — за сценографию и кукол спектакля «Птифуры». Театр «Кукольный формат»

Негосударственные театры

Номинация «Лучший спектакль»

  • «Комната Герды». Режиссер — Яна Тумина. Театральная лаборатория Яны Туминой и театр «Особняк»

Номинация «Лучшая работа режиссера»

  • Яна Тумина — за постановку спектакля «Комната Герды». Лаборатория Яны Туминой и Театр «Особняк»

Номинация «Лучшая работа художника»

  • Надежда Лопардина — за сценографию к спектаклю «Квартира». Режиссер — Валентин Левицкий. Камерный театр Малыщицкого

Номинация «Лучшая женская роль»

  • Алиса Олейник — за роль Герды в спектакле «Комната Герды». Режиссер Яна Тумина. Лаборатория Яны Туминой и Театр «Особняк»

Номинация «Лучшая мужская роль»

  • Петр Семак — за роль Ясона в спектакле «Медея». Режиссер Влад Фурман. Театр «Русская антреприза» имени Андрея Миронова

Специальные премии номинационного совета «За уникальный вклад в театральную культуру Санкт-Петербурга» присуждены актеру ТЮЗа имени А.А. Брянцева Николаю Иванову и актрисе Экспериментальной сцены театра-фестиваля «Балтийский дом» под руководством Анатолия Праудина Ирине Соколовой.

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