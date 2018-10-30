Петербургская филармония запускает цикл лекций о великих дирижерах

© Санкт-Петербургская академическая филармония им. Д. Д. Шостаковича

1 ноября в арт-галерее Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д.Д. Шостаковича открывается авторский цикл лекций доктора искусствоведения, профессора Санкт-Петербургского института сценических искусств (ЛГИТМиК) Надежды Маркарян «Великие дирижеры прошлого».

С ноября по февраль в рамках цикла «Великие дирижеры прошлого» пройдет шесть лекций, из которых слушатели узнают о роли в развитии дирижерского искусства Густава Малера, Артуро Тосканини, Леопольда Стоковского, Юджина Орманди, Герберта фон Караяна. Откроет цикл лекция, посвященная Рихарду Вагнеру.

Расписание лекций опубликовано на сайте Петербургской филармонии.

«... Для постоянного слушателя филармонии симфонический концерт — естественная, регулярно проживаемая ситуация, но при ее кажущейся привычности разобраться в том, каким образом между дирижером и музыкантами распределены функции и кто же из них играет — тот, кто прикасается к инструменту, или тот, кто звука не производит — не так просто, — рассказывает Надежда Маркарян. — Поиску ответа на этот и многие другие вопросы и будут посвящены лекции. История дирижирования насчитывает немало персон, изменивших, каждый по-своему, сам облик этого искусства. Шесть из них стали героями цикла лекций, который, надеюсь, в будущем будет продолжен».

Лекции бесплатные, для их посещения требуется предварительная регистрация. Цикл проходит в рамках работы «Музитория» — новой образовательной площадки Петербургской филармонии.







