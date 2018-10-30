Группа Kiss даст прощальный концерт в Москве

© Jen Rosenstein

Американская рок-группа Kiss включила Москву в график своего прощального тура «End Of The Road».

Выступление Kiss состоится 13 июня 2019 года на стадионе «Динамо», сообщают организаторы концерта, группа компаний SAV Entertainment и «Русский Шоу-Центр».

«В январе 2018 года тур под названием "End Of The Road" пройдет по крупнейшим городам Америки, а затем легендарная группа отправится в Европу, — пишут они. — За свою 45-летнюю историю Kiss не раз подтверждали свой титул одного из самых зрелищных рок-коллективов: их концерты всякий раз поражают воображение невероятными пиротехническими и сценическими решениями. Кроме того, на их счету более 100 млн проданных альбомов, а фанатская "Армия Kiss" насчитывает миллионы людей в странах всего мира».

«Все, что мы создали и завоевали за последние четыре десятилетия было бы невозможно без миллионов людей, которые приходили на наши концерты в клубы, концертные залы и на стадионы», — говорят музыканты Kiss.

«Этот тур будет настоящим праздником для наших преданных фанатов и последним шансом увидеть Kiss для тех, кто еще не был на наших концертах. Мы собираемся уйти со сцены такими же, какими взошли на нее: непримиримыми и неукротимыми!».











