Изданы концертные записи Антона Батагова

Фирма «Мелодия» выпустила двойной альбом «Big My Secret» с записями одноименных концертов композитора и пианиста Антона Батагова, состоявшихся в декабре 2017 года в Московском международном доме музыки.

«В исполнении Антона Батагова звучат произведения разных эпох: пьесы Жана-Филиппа Рамо, Джона Булла, хоральные прелюдии Баха, саундтреки Майкла Наймана, фантазии Моцарта», — сообщает сайт фирмы «Мелодия».

«Я не пытаюсь найти ответ на вопрос, на который ответа нет – о соотношении т.н. земного и т.н. небесного, серьезного и несерьезного, истинного и придуманного. Те вопросы, которые звучат в каждой ноте, не предполагают "единственно правильного" ответа», — говорит об альбоме Антон Батагов.

«Например, одна из прелюдий Баха называется "Herr Gott, nun schleuss den Himmel auf" ("Господи, распахни небеса"). Наверное, стереотипы нашего сознания тут же рисуют нечто светло-торжественное. Но не тут-то было. В этой музыке – бесконечная лестница, каждый шаг по которой дается с невероятным трудом, потому что человек, просящий распахнуть перед ним небеса, как будто бы переосмысливает всю свою жизнь и видит ее уже “оттуда”. А Моцарт стучится в эту “дверь в небеса”, не скрывая растерянности и не боясь показаться сентиментальным, но периодически по привычке надевая театральный парик. А вот Рамо с Найманом договорились, что парики они носят не снимая, и пускай почтенная публика сама решает, о чем всё это».







