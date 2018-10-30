В Петербурге пройдет выставка «Петипа. Танцемания»

Сцена из балета «Щелкунчик» (1892) © Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства

2 ноября в Санкт-Петербургском государственном музее театрального и музыкального искусства откроется международная выставка «Петипа. Танцемания», приуроченная к 200-летию хореографа, создателя репертуара классического русского балета Мариуса Петипа (1818-1910).

«Экспозиция охватывает все основное здание Театрального музея на площади Островского, объединяет артефакты исторических постановок главного балетмейстера Императорских театров со знаменитыми интерпретациями его балетов в XX и XXI веках», — говорится в сообщении на сайте музея.

На выставке можно будет увидеть залы, посвященные знаменитым балетам Мариуса Петипа «Спящая красавица», «Баядерка», «Раймонда», сценические костюмы Матильды Кшесинской, Пьерины Леньяни, Рудольфа Нуреева, Николая Цискаридзе, костюмы из Национального центра сценического костюма (Франция) и Стокгольмского музея танца (Швеция), эскизы и фотографии забытых ныне балетов Петипа «Волшебные пилюли», «Флорида», «Голубая георгина», «Ливанская красавица».

Экспозицию дополнят видеозаписи спектаклей-реконструкций Сергея Вихарева и Алексея Ратманского, а также современных интерпретаций балетов Петипа из театров всего мира.

27 ноября в Театральном музее состоится презентация двухтомного энциклопедического альбома «Мариус Петипа. Танцемания», изданного на русском, французском и английском языках. Первый том посвящен постановкам Петипа в XIX веке, второй — наследию балетмейстера в XX–XXI веках. В издание вошли уникальные иллюстрации и научные статьи выдающихся историков, в частности, Мартина Кана, Джейн Притчард, Ольги Розановой.

Выставка «Петипа. Танцемания» Санкт-Петербургском государственном музее театрального и музыкального искусства продлится до 24 февраля 2019 года.



