Йонас Люшер встретится с читателями в Москве

© Volkshochschule Zürich

5 ноября в Российско-Немецком доме в Москве состоится творческий вечер швейцарско-немецкого писателя Йонаса Люшера и презентация его нового романа «Крафт», вышедшего в переводе на русский язык в издательстве «АрсисБукс».

Начало в 17:00, вход свободный по предварительной регистрации. Адрес Русско-Немецкого дома: ул. Малая Пироговская, д. 5.

Русский перевод представит актер театра «Ленком» Виктор Долгий. После литературных чтений автор ответит на вопросы публики.

Главный герой романа, философ и экономист Рихард Крафт, профессор риторики Тюбингенского университета, отправляется в Силиконовую долину для участия в необычных научных дебатах. Один из местных миллиардеров предлагает всем желающим ответить на вопрос «Почему все сущее на свете есть благо, но, тем не менее, этот мир все равно можно улучшить?» Победитель, давший наиболее убедительный ответ за 18 минут, получит один миллион долларов. «На них я куплю себе свободу», — убеждает себя Крафт, за плечами у которого несколько неудачных браков, много детей и долги по алиментам. Герой следует по стопам Лейбница, Поупа и многих других, но ему никак не удается набраться оптимизма и плодотворно поработать. В сатирической и увлекательной форме автор романа Йонас Люшер критикует цифровой тоталитаризм и демонстрирует столкновение культурных традиций Старого Света с необоснованным американским оптимизмом, не разделяя радостей глобализированного мира по поводу успехов Apple, Facebook и т.д.

Йонас Люшер (р. 1976) вырос в Берне. Педагог по образованию, изучал философию в Мюнхене (2005–2009). Работал завлитом, литературным редактором и сценаристом в Мюнхене. По окончании учебы два года был научным сотрудником Института техники, теологии и естествознания при университете Людвига Максимилиана и преподавал этику в Государственной школе экономики. В 2011 году переехал в Цюрих, чтобы писать диссертацию под руководством Михаэля Хампе. В 2012–2013 годах Люшер провел девять месяцев в качестве приглашенного исследователя в Стэнфордском университете на кафедре сравнительной истории литератур. Живет в Мюнхене.

Дебютная новелла Люшера «Весна варваров» (2013) была переведена на множество языков и получила благожелательные отклики в международной прессе. Русский перевод опубликован в 2015 году в издательстве «Рипол-классик». В 2017 году вышел роман «Крафт», удостоенный Швейцарской книжной премии и получивший высокую международную оценку.

Встреча организована Гёте-Институтом совместно с партнерами — базельским культурно-образовательным центром «Философикум» и Швейцарским советом по культуре Про Гельвеция



