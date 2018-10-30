Телеканал ОТР покажет фильм об Арсении Рогинском© Людмила Гордон
30 октября, в День памяти жертв политических репрессий, на телеканале ОТР состоится показ документального фильма Людмилы Гордон «Право на память» (2018), посвященного историку и правозащитнику, основателю «Мемориала» Арсению Рогинскому (1946-2017).
Об этом сообщает сайт Международного Мемориала.
«Осенью 2016 года Арсений Рогинский впервые рассказал перед кинокамерой об очень личном и важном для него: о своем рождении в ГУЛАГе и гибели отца в сталинской тюрьме, о политзаключенных и государственном терроре, о долге историка и о том, почему в России массовое сознание отторгает память о тоталитарном прошлом. Эта запись стала последней», — пишет Людмила Гордон на сайте фильма «Право на память».
Впервые фильм был показан в Международном Мемориале в день рождения Арсения Рогинского, 30 марта 2018 года.
30 октября показ на канале ОТР начнется в 21:55.
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