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17:28 26 октября 2018Новости
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В Воронеже начинается детский театральный фестиваль «Маршак»

News_detailed_pictureСцена из спектакля «Последний папа» Саратовского ТЮЗа имени Ю.П. Киселева© Детский театральный фестиваль МАРШАК

27 октября представлениями трех спектаклей в Воронежском концертном зале, Никитинском театре и Театре драмы имени А. Кольцова откроется IV Международный детский театральный фестиваль «Маршак».

Фестиваль «Маршак» продлится до 4 ноября, в его программе выступления 17 театров из России, Франции и Швейцарии.

В этом году свои спектакли в Воронеже покажут Театриум на Серпуховке, Театр кукол имени С.В. Образцова, Московская областная филармония, Центр драматургии и режиссуры и другие московские театральные труппы, Театр на Литейном, Karlsson Haus и Упсала-Цирк из Петербурга, Театр юного зрителя имени Ю.П. Киселева (Саратов), Театр кукол Республики Карелия (Петрозаводск) и Хакасский театр кукол «Сказка» (Абакан).

Международная программа включает выступления театра Samoloet (Франция) и «Театра для взрослеющих» (Швейцария).

Фестиваль «Маршак» создан в 2015 году и проводится дирекцией Международного Платоновского фестиваля. В память о детском писателе Самуиле Маршаке, родившемся в Воронеже, в афишу обязательно включаются спектакли по его произведениям. В образовательной программе фестиваля лекции и мастер-классы театральных педагогов и режиссеров.

В первые годы фестиваль курировали Михаил Бычков и Алексей Малобродский. В 2018 году куратором программы стала театральный продюсер и эксперт в области российского и зарубежного театра для детей Варвара Коровина.

«Мы поставили перед собой амбициозную задачу стать крупнейшим детским театральным фестивалем в стране, — говорит куратор. — За несколько дней фестиваля мы рассчитываем показать нашим зрителям почти 60 очень разноплановых спектаклей, которые отражают основные мировые тенденции в детском театре. Нам бы хотелось, чтобы аудитория фестиваля была намного шире, чем Воронежская область, и я уверена, что уже через пару лет приезжать всей семьей на осенние каникулы на родину Маршака, чтобы увидеть лучшие спектакли, у многих станет традицией».

Фестиваль проходит при поддержке правительства Воронежской области, Федерального центра поддержки гастрольной деятельности, Союза театральных деятелей РФ и Швейцарского совета по культуре Про Гельвеция (Москва)

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