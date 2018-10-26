Дни швейцарской культуры пройдут в России

Ариана Кох © Центр имени Вс. Мейерхольда

С 27 октября по 5 ноября драматург Ариана Кох, литературовед Роберто Зимановски, футуролог Карин Фрик, художницы Кася Климпель и Эстер Хунцикер, писатели Йонас Люшер и Маттиас Зенкель примут участие в Днях швейцарской культуры в Москве, Нижнем Новгороде, Реутове, Новосибирске и Красноярске.

Программа:

26 октября, РГГУ (Москва) — презентация и обсуждение пьесы Арианы Кох «Homo digitalis»

— презентация и обсуждение пьесы Арианы Кох «Homo digitalis» 27 октября, Центр имени Вс. Мейерхольда (Москва) — сценическая читка пьесы Арианы Кох «Homo digitalis» и встреча с автором. Модератор: Елена Ковальская, режиссер: Сергей Морозов.

— сценическая читка пьесы Арианы Кох «Homo digitalis» и встреча с автором. Модератор: Елена Ковальская, режиссер: Сергей Морозов. 28 октября, Центр имени Вс. Мейерхольда (Москва) — мастер-класс Арианы Кох по созданию пьесы вместе с компютером.

— мастер-класс Арианы Кох по созданию пьесы вместе с компютером. 28 октября, галерея Futuro (Нижний Новгород) — открытие выставок Каси Климпель («The Grand Tour» и «Mountains») и Эстер Хунцикер («Earth»)

— открытие выставок Каси Климпель («The Grand Tour» и «Mountains») и Эстер Хунцикер («Earth») 29 октября, РГГУ (Москва) — лекция Роберто Зимановски «Немые СМИ — об исчезновении компьютеров из образования и общественной жизни»

— лекция Роберто Зимановски «Немые СМИ — об исчезновении компьютеров из образования и общественной жизни» 29 октября, НГЛУ имени Н.А. Добролюбова (Нижний Новгород) — мастер-класс «Перевод пьесы Арианы Кох "Homo digitalis". Взаимодействие немецкого, русского и английского», с участием переводчика пьесы Святослава Городецкого

— мастер-класс «Перевод пьесы Арианы Кох "Homo digitalis". Взаимодействие немецкого, русского и английского», с участием переводчика пьесы Святослава Городецкого 29 октября, Литературный музей (Нижний Новгород) — сценическая читка пьесы пьесы Арианы Кох «Homo digitalis», режиссер: Лев Харламов

— сценическая читка пьесы пьесы Арианы Кох «Homo digitalis», режиссер: Лев Харламов 30 октября, НГЛУ имени Н.А. Добролюбова (Нижний Новгород) — мастер-класс Арианы Кох и Святослава Городецкого «Современная швейцарская литература в русских переводах»

— мастер-класс Арианы Кох и «Современная швейцарская литература в русских переводах» 30 октября, НГЛУ имени Н.А. Добролюбова (Нижний Новгород) — лекция Роберто Зимановски «Facebook Society: Losing Ourselves in Sharing Ourselves»

— лекция Роберто Зимановски «Facebook Society: Losing Ourselves in Sharing Ourselves» 30 октября, галерея Futuro (Нижний Новгород) — лекция Роберто Зимановски «Социальные сети: коммуникационная утопия или будущее языка?»

— лекция Роберто Зимановски «Социальные сети: коммуникационная утопия или будущее языка?» 31 октября, Музейно-выставочный центр (Реутов) — мастер-класс Арианы Кох «Playing with Photography»

— мастер-класс Арианы Кох «Playing with Photography» 31 октября, Коворкинг-центр «Старт» (Реутов) — лекция Роберто Зимановски «Социальные сети и будущее языка. Мечта о неосмысленной коммуникации»

— лекция Роберто Зимановски «Социальные сети и будущее языка. Мечта о неосмысленной коммуникации» 3 ноября, Академпарк (Новосибирск) — дикуссия с участием Йонаса Люшера и Маттиаса Зенкеля

— дикуссия с участием Йонаса Люшера и Маттиаса Зенкеля 5 ноября, Российско-немецкий дом в Москве— презентация романа Йонаса Люшера «Крафт»

На XII Красноярской ярмарке книжной культуры (КРЯКК):

1 ноября, КРЯКК — сценическая читка пьесы Арианы Кох «Homo digitalis»

— сценическая читка пьесы Арианы Кох «Homo digitalis» 1 ноября, ГЦСИ — лекция Карин Фрик «Цифровая революция потребления»

— лекция Карин Фрик «Цифровая революция потребления» 2 ноября, КРЯКК — презентация романа Йонаса Люшера «Крафт»

— презентация романа Йонаса Люшера «Крафт» 2 ноября, ГЦСИ — дискуссия «Как будет выглядит мир через 25 лет?» с участием Арианы Кох, Карин Фрик и Дмитрия Галкина

— дискуссия «Как будет выглядит мир через 25 лет?» с участием Арианы Кох, Карин Фрик и Дмитрия Галкина 2 ноября, СФУ — лекция Роберто Зимановски «Экспертократия и партиципативная культура»

— лекция Роберто Зимановски «Экспертократия и партиципативная культура» 4 ноября, КРЯКК — лекция Карин Фрик «Цифровая революция потребления»

— лекция Карин Фрик «Цифровая революция потребления» 4 ноября, КРЯКК — лекция Роберто Зимановски «Немые СМИ — об исчезновении компьютеров из образования и общественной жизни»

Участники:

Ариана Кох изучала изобразительное искусство, философию и театроведение в Базеле и Берне. Пишет тексты и создает постановки и перформансы в сотрудничестве с разными труппами. В составе авторского трио «ГКВ» (Мойра Гильерон, Ариана Кох, Цино Вей) написала пьесы «Мой внук 2072» (2013), «Homo digitalis» (2016), «Привилегированный зритель. Вечер непротестных песен» (2016) и «Экстаз» (2017), которые ставили в Базеле, Цюрихе, Берлине, Каире и Александрии.

Карин Фрик — ведущий научный сотрудник и член управляющего совета Института Готлиба Дутвайлера (Цюрих), старейшего think tank'а в Швейцарии. Более двадцати лет Фрик занимается анализом тенденций развития и упадка в экономике, общественной жизни и потреблении, уделяя особое внимание прогнозированию будущего, общественным изменениям, инновациям, изменению людей и рынков.

Роберто Зимановски — литературовед и медиавед. В 2014–2017 годах был профессором цифрового медиаведения и цифровых гуманитарных наук в Городском университете Гонконга, с 2017 года — профессор в Папском католическом университете (Рио-де-Жанейро), c 2018 года — приглашенный профессор Базельского университета. Автор многих публикаций на немецком и английском языках, в том числе «Немые СМИ — об исчезновении компьютеров из образования и общественной жизни» (Stumme Medien — vom Verschwinden der Computer in Bildung und Gesellschaft, 2018), «Мусор: альтернативная азбука новых СМИ» (Abfall: das alternative ABC der neuen Medien, 2017), «Фейсбук-сообщество» (Facebook-Gesellschaft, 2016), «Data Love» (2014).

Йонас Люшер — писатель, вырос в Берне, работал литературным редактором и сценаристом в Мюнхене. В 2005–2009 годах учился в Высшей школе философии (Мюнхен). В2011 году начал писать в цюрихской Высшей технической школе диссертацию по философии под руководством Михаэля Хампе, которая послужила источником вдохновения при написании романа «Крафт».

Кася Климпель работает с фото-, видео- и интернет-материалами. Изучала фотоискусство в Гаагской художественной академии, в 2012 году окончила курс обучения в Институте искусств при Высшей школе дизайна и искусства в Базеле. Участвовала во многих выставках, выпустила художественный альбом «Still» (2014). Проект Климпель «The Grand Tour» был представлен в Баньском музее в Ле-Шабле (Швейцария) и стал частью выставки «Quickscan NL#2» в Голландском фотомузее (Роттердам).

Эстер Хунцикер начинала свой творческий путь с изучения моделирования и дизайна одежды, впоследствии создав свой собственный бренд. Кроме того, она занимается медиа-дизайном и преподает в Институте искусств при Высшей школе дизайна и искусства в Базеле. Художница экспериментирует с аналоговыми технологиями видеоредактирования и создает свои интерактивные формы повествования в цифровой сети.

Маттиас Зенкель — писатель, учился в Лейпцигском университете и Галле-Виттенбергском университете имени Мартина Лютера. С 2002 года публикует стихи и прозу. В 2013 году дебютный роман Зенкеля «Ранние птицы» получил литературную премию Рауриса и премию имени Уве Джонсона, в 2018 году его второй роман «Темные фигуры» вошел в длинный список Немецкой книжной премии.



