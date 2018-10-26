В ЦИМе представят кантату по пьесе Брехта

8 ноября в Центре имени Вс. Мейерхольда (ЦИМ) в Москве в рамках фестиваля «Родина авангарда» состоится премьера спектакля режиссера Фабиане Кемманн «Высшая мера» – камерной версии кантаты «Die Maßnahme» Ханса Эйслера по пьесе Бертольта Брехта.

Над спектаклем также работают музыкальный руководитель Петр Айду, главный хормейстер Андрей Котов, драматург Ольга Федянина и проект-менеджер Татьяна Щепатова.

В первом российском исполнении «Высшей меры» примут участие актеры Маргарита Брейткрейц, Филипп Гуревич, Яна Гладких, Анастасия Лебедева, Екатерина Мигицко, Павел Ворожцов и Федор Левин, а также ансамбль «Комонь» (фортепиано — Петр Айду), Камерный хор МИФИ Carpe Diem, вокальный ансамбль Камерного хора МФТИ, Хор учителей города Москвы, Женский хор «Консонанс» и Академический хор «Жнтузиаст».

«Высшая мера» — кантата немецкого композитора Ханса Эйслера по пьесе Бертольта Брехта. Авторизованный перевод пьесы «Die Maßnahme» (в других переводах она называется «Мероприятием») был сделан авангардистом Сергеем Третьяковым (1892–1937).

У пьесы была непростая судьба. В национал-социалистической Германии она оказалась под запретом как коммунистическая пропаганда. Потом права на нее отказывались передавать театрам авторы. Затем ее «опечатали» наследники Брехта. В Германии она была поставлена только в 1997 году в «Берлинском ансамбле».

«Высшая мера», писал Третьяков, «построена как суд, где действующие лица отчитываются и оправдываются в вынужденном убийстве товарища, а контрольная инстанция (хор), представляющая одновременно и зрителей, резюмирует происходящее и формулирует решение». В конце жизни Брехт назвал разработанную в пьесе модель взаимодействия со зрителем «формой театра будущего», а жанр определил как «дидактическую песню».

Немецкий режиссер Фабиане Кемманн называет ее «упражнением для когнитивной устойчивости и критической практики». В ее акции эту песню, как и положено, исполнит хор любителей, куда войдут и зрители.

При поддержке Фонда Розы Люксембург и Гёте-Института в Москве



