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10:40 26 октября 2018Новости
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Умер Николай Караченцов

News_detailed_picture© Московский государственный театр «Ленком»

Сегодня, 26 октября, в Москве за день до своего 74-летия умер актер театра и кино Николай Караченцов.

Об этом сообщает ТАСС.

Николай Петрович Караченцов родился в 1944 году в Москве, в 1967 году с отличием окончил Школу-студию МХАТ и в числе десяти лучших студентов был распределен в Театр имени Ленинского комсомола (с 1991 года — «Ленком»).

Николай Караченцов остался в «Ленкоме» на всю жизнь, сыграл на сцене этого театра десятки ролей. Широкую известность актеру принесла роль Тиля в одноименном спектакле Григория Горина (1974), более 20 лет он выходил на сцену в роли графа Резанова в рок-опере «Юнона и Авось» (1981).

С конца 1960-х снимался в кино, в фильмографии актера более ста кино- и телефильмов, среди которых «Старший сын» (1975), «Собака на сене» (1977), «Короли и капуста» (1978), «Приключения Электроника» (1979), «Дом, который построил Свифт» (1982), «Человек с бульвара Капуцинов» (1987), «Д. Д. Д. Досье детектива Дубровского» (1999).

Кроме того, занимался дублированием зарубежного кино, принимал участие в озвучании многих мультфильмов, работал на телевидении и радио, записывал музыкальные пластинки.

В 2005 году Николай Караченцов попал в автомобильную аварию и получил тяжелую травму, после которой не смог окончательно восстановиться и продолжить артистическую карьеру.

Прощание с Николаем Караченцовым планируется провести 29 октября на сцене театра «Ленком», передает РИА Новости.

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