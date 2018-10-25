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16:31 25 октября 2018Новости
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Ораторию Софии Губайдулиной «О любви и ненависти» впервые исполнят в России

News_detailed_picture© Rotterdam Festivals

17 ноября в Концертном зале Мариинского театра состоится российская премьера оратории «О любви и ненависти» Софии Губайдулиной.

Как сообщает сайт Мариинского театра, оратория прозвучит в исполнении Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева и солистов Натальи Павловой (сопрано), Михаила Векуа (тенор), Владимира Мороза (баритон) и Михаила Петренко (бас).

В качестве текстовой основы сочинения для большого симфонического оркестра, хора и солистов София Губайдулина использовала псалмы и молитвенные тексты на немецком, русском, итальянском, французском и английском языках, в том числе сборник ирландских молитв бенедиктинского монастыря, опубликованный на немецком в 1912 году.

По словам композитора, содержание оратории — это ее духовная реакция на растущее волнение сегодняшнего мира. Сочинение ставит вопрос о ненависти, который открывается в кульминационной точке оратории, а его основной идеей является примирение всех наций и народов Земли.

В общей сложности было создано три версии оратории: одна, состоящая из девяти частей, впервые прозвучала в 2016 году в Дрездене в исполнении Омера Меира Веллбера и Саксонской государственной капеллы, вторая, камерная, — в Москве под названием «Простая молитва». Полная версия сочинения была представлена Роттердамским филармоническим оркестром и Хором Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева в сентябре 2018 года на 22-м «Гергиев-фестивале».



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