Чикагский институт искусств выложил коллекцию в интернет

Жорж Сёра. Воскресный день на острове Гранд-Жатт. 1884-1886 © Art Institute of Chicago

Чикагский институт искусств предоставил свободный онлайн-доступ к более 44 тысячам оцифрованных произведений искусства из своей коллекции.

«Студентам, педагогам и просто любителям искусства, возможно, будет интересно узнать, что мы выложили в свободный доступ на нашем новом сайте тысячи изображений (а именно, 44 313, и их число постоянно растет)», — говорится в сообщении на сайте Чикагского института искусств.

Все изображения доступны для просмотра и скачивания в соответствии с лицензией Creative Commons Zero (CC0). В сообщении отмечается, что благодаря высокому разрешению пользователи могут рассматривать изображения в мельчайших подробностях.

В специальном разделе обновленного сайта Чикагского института искусств реализован поиск работ по множеству критериев, таких как автор, время и место создания, стиль, техника, жанр и сюжет.

Чикагский институт искусств — один из старейших и крупнейших художественных музеев США. В его коллекцию входят более 300 тысяч произведений искусства разных эпох, наиболее значительными считаются собрания импрессионистов и американского искусства.











