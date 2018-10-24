Умер Анатолий Гладилин© 2011, A. Savin / Wikimedia Commons
24 октября в городе Кламаре близ Парижа в возрасте 83 лет умер писатель Анатолий Гладилин.
Об этом сообщил главный редактор журнала «Знамя» Сергей Чупринин.
Анатолий Тихонович Гладилин родился в 1935 году в Москве, в 1954–1958 годах учился в Литературном институте.
Повесть «Хроника времен Виктора Подгурского», опубликованная в 1956 году в журнале «Юность», принесла писателю широкую известность. За ней последовали повести «Бригантина поднимает паруса», «История одного неудачника», «Вечная командировка», «Евангелие от Робеспьера» и другие произведения.
Работал заведующим отделом литературы и искусства в газете «Московский комсомолец», редактором на киностудии имени Горького.
В 1965 году открыто выступил против суда над Юлием Даниэлем и Андреем Синявским. Повесть «Прогноз на завтра» была выпущена в 1972 году западногерманским издательством «Посев».
В 1976 году был вынужден эмигрировать из СССР. Жил во Франции, работал на радиостанциях «Свобода» и «Немецкая волна».
Среди произведений, написанных Анатолием Гладилиным в эмиграции, «Парижская ярмарка», «Большой беговой день», «Французская советская социалистическая республика», «Улица генералов». Последняя книга писателя, мемуарная повесть «Тигрушка», вышла в 2015 году.
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