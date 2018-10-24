 
01:52 25 октября 2018Новости
2680
S_010 S_020 S_030 S_05помоги
сайту

Умер Анатолий Гладилин

News_detailed_picture© 2011, A. Savin / Wikimedia Commons

24 октября в городе Кламаре близ Парижа в возрасте 83 лет умер писатель Анатолий Гладилин.

Об этом сообщил главный редактор журнала «Знамя» Сергей Чупринин.

Анатолий Тихонович Гладилин родился в 1935 году в Москве, в 1954–1958 годах учился в Литературном институте.

Повесть «Хроника времен Виктора Подгурского», опубликованная в 1956 году в журнале «Юность», принесла писателю широкую известность. За ней последовали повести «Бригантина поднимает паруса», «История одного неудачника», «Вечная командировка», «Евангелие от Робеспьера» и другие произведения.

Работал заведующим отделом литературы и искусства в газете «Московский комсомолец», редактором на киностудии имени Горького.

В 1965 году открыто выступил против суда над Юлием Даниэлем и Андреем Синявским. Повесть «Прогноз на завтра» была выпущена в 1972 году западногерманским издательством «Посев».

В 1976 году был вынужден эмигрировать из СССР. Жил во Франции, работал на радиостанциях «Свобода» и «Немецкая волна».

Среди произведений, написанных Анатолием Гладилиным в эмиграции, «Парижская ярмарка», «Большой беговой день», «Французская советская социалистическая республика», «Улица генералов». Последняя книга писателя, мемуарная повесть «Тигрушка», вышла в 2015 году.

Комментарии


Сегодня на сайте

Художники разных направлений об акции «Возвращение имен»Искусство
Художники разных направлений об акции «Возвращение имен» 

Дмитрий Гутов, Александр Корноухов, Дарья Серенко, Никита Алексеев, цианид злой, Екатерина Марголис, Борис Конаков, Варя Михайлова, Шифра Каждан, Анна Десницкая, Иван Лунгин, Таисия Круговых

23 октября 201827640