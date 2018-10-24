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Концерт камерной музыки Николая Каретникова пройдет в Музее АZ

News_detailed_picture© Музей AZ

15 ноября в Музее АZ солисты ансамбля «Студия новой музыки» исполнят камерные произведения Николая Каретникова (1930-1994). Концерт будет сопровождаться лекцией и выставкой, посвященной композитору.

Концерт входит в программу музыкального лектория «Сюита зеркал», посвященного советским неофициальным композиторам послевоенного времени. Лекторий проводится в рамках совместной научно-исследовательской программы Государственного института искусствознания и Музея AZ (Музея Анатолия Зверева) «Советское неофициальное искусство 1950–1980-х годов».

Программа:

  • Пять пьес для фортепиано (1944–1947)
  • Три детских романса для взрослых для голоса и фортепиано (1956)
  • Две пьесы для фортепиано (1978)
  • Соната для скрипки и фортепиано (1961)
  • Kleinenachtmusik для флейты, кларнета, скрипки и виолончели (1969)
  • Фортепианный квинтет (1990)

Исполнители: Екатерина Кичигина (сопрано), Мона Хаба (фортепиано), Станислав Малышев (скрипка), Инна Зильберман (скрипка), Анна Бурчик (альт), Марина Рубинштейн (флейта), Никита Агафонов (кларнет) и Ольга Галочкина (виолончель).

Концерт будет вести музыковед, доктор искусствоведения, профессор Ростовской государственной консерватории Александр Селицкий.

Специально к концерту откроется художественно-биографическая выставка, посвященная Николаю Каретникову. В экспозицию войдут документальные фотографии, а также картины друзей композитора, художников-шестидесятников.



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