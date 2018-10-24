В Москве представят альбом «Александру Галичу посвящается. Веселый разговор»

© «Отделение ВЫХОД»

5 ноября в Сахаровском центре в Москве состоится презентация альбома «Александру Галичу посвящается. Веселый разговор».

Начало презентации в 19:00, адрес Сахаровского центра: ул. Земляной Вал, д. 57, стр. 6.

На двойном альбоме, вышедшем на лейбле «Отделение ВЫХОД» в день столетия со дня рождения Александра Галича (1918–1977), записана 31 композиция.

В работе над ними приняли участие Дмитрий Шагин, Псой Короленко, Сергей Чиграков, Александр Чернецкий, Андрей Машнин, Захар Май, Аня «Умка» Герасимова, Андрей Тропилло, Светлана Чапурина, Анна Хвостенко, Сергей «Силя» Селюнин, Сергей Рыженко и группа «Футбол», Бранимир, участники группы «Х.З.» Карабас и Бегемот, группа «Хроноп», Света Бень и другие артисты.

«Галич — не рок-звезда. Как, например, Владимир Высоцкий. Галич, по-моему, — в первую очередь, драматург. И многие его песни — это небольшие спектакли. Автор прекрасно чувствует своих персонажей. Но далеко не всегда может "сыграть" за них. Он сам об этом говорил. Я подумал, что среди моих прекрасных друзей есть люди, которые могут это сделать. Могут доделать то, чего не смог доделать сам Автор. Могут стать персонажами его песен», — говорит основатель лейбла «Отделение ВЫХОД» Олег Коврига.

«На воплощение этой идеи в жизнь ушло почти семь лет. Но 19 октября, в день столетия Александра Галича, альбом "Александру Галичу посвящается. Веселый разговор" наконец-то появится на свет в виде двойного компакт-диска. Мы не собирались "подгадывать" к столетию. Я-то думал, что мы все сделаем лет на пять раньше. Но... если бы не столетие, мы могли бы тянуть еще пару лет. А тут просто глупо было бы не успеть. Мне кажется, что задуманное удалось».







