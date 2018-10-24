Названы любимые книги американцев

Названы любимые книги американцевПервое издание романа «Убить пересмешника», 1960
Американская телекомпания PBS представила результаты опроса жителей США, которым предлагалось выбрать самое любимое литературное произведение. В голосовании победил роман Харпер Ли «Убить пересмешника».
Опрос проводился в течение полугода, в нем приняли участие более 4 млн человек, сообщает The Guardian.
Они выбирали любимые книги из списка, составленного экспертами на основании данных предварительного опроса, в котором приняли участие 7200 американцев.
В итоговый рейтинг, который компания PBS опубликовала в специальном разделе своего сайта под названием «The Great American Read», вошли сто книг и книжных серий. Первые десять мест заняли:
- «Убить пересмешника», Харпер Ли
- «Чужестранка», Диана Гэблдон
- «Гарри Поттер», Джоан Роулинг
- «Гордость и предубеждение», Джейн Остин
- «Властелин колец», Дж. Р. Р. Толкин
- «Унесенные ветром», Маргарет Митчелл
- «Паутинка Шарлотты», Элвин Брукс Уайт
- «Маленькие женщины», Луиза Мэй Олкотт
- «Хроники Нарнии», Клайв С. Льюис
- «Джейн Эйр», Шарлотта Бронте
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