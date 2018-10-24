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Названы любимые книги американцев

News_detailed_pictureПервое издание романа «Убить пересмешника», 1960

Американская телекомпания PBS представила результаты опроса жителей США, которым предлагалось выбрать самое любимое литературное произведение. В голосовании победил роман Харпер Ли «Убить пересмешника».

Опрос проводился в течение полугода, в нем приняли участие более 4 млн человек, сообщает The Guardian.

Они выбирали любимые книги из списка, составленного экспертами на основании данных предварительного опроса, в котором приняли участие 7200 американцев.

В итоговый рейтинг, который компания PBS опубликовала в специальном разделе своего сайта под названием «The Great American Read», вошли сто книг и книжных серий. Первые десять мест заняли:

  1. «Убить пересмешника», Харпер Ли
  2. «Чужестранка», Диана Гэблдон
  3. «Гарри Поттер», Джоан Роулинг
  4. «Гордость и предубеждение», Джейн Остин
  5. «Властелин колец», Дж. Р. Р. Толкин
  6. «Унесенные ветром», Маргарет Митчелл
  7. «Паутинка Шарлотты», Элвин Брукс Уайт
  8. «Маленькие женщины», Луиза Мэй Олкотт
  9. «Хроники Нарнии», Клайв С. Льюис
  10. «Джейн Эйр», Шарлотта Бронте




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