Названы любимые книги американцев

Первое издание романа «Убить пересмешника», 1960

Американская телекомпания PBS представила результаты опроса жителей США, которым предлагалось выбрать самое любимое литературное произведение. В голосовании победил роман Харпер Ли «Убить пересмешника».

Опрос проводился в течение полугода, в нем приняли участие более 4 млн человек, сообщает The Guardian.

Они выбирали любимые книги из списка, составленного экспертами на основании данных предварительного опроса, в котором приняли участие 7200 американцев.

В итоговый рейтинг, который компания PBS опубликовала в специальном разделе своего сайта под названием «The Great American Read», вошли сто книг и книжных серий. Первые десять мест заняли: