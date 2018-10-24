Выставка о «Мастере и Маргарите» откроется в Лондоне

© Laura Footes / Pushkin House

Со 2 по 24 ноября в Пушкинском доме в Лондоне пройдет персональная выставка британской художницы Лоры Футс, на которой будут представлены ее иллюстрации к роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

Работы Лоры Футс исследуют личную связь художницы с романом, который она впервые прочла в начале своего длительного сражения с болезнью Крона, сообщает сайт Пушкинского дома. Погрудение в воображаемую параллельную вселенную Булгакова помогло художнице на время преодолеть физические и психологические ограничения. Одно из самых известных и любимых литературных произведений в России, «Мастер и Маргарита» с момента публикации в конце 1960-х годов остается популярной темой для иллюстраторов и художников .

Вклад Лоры Футс в булгаковский канон является одновременно личным и профессиональным. Она прошла обучение в Королевской академии рисования и специализируются на создании больших повествовательных композиций. Ее художественная страсть в сочетании с выдающейся техникой способна поймать архитектурный ландшафт города, атмосферу Москвы, включая самые запоминающиеся сцены из романа: «Полет Маргариты над городом» и «Бал Сатаны».

В возрасте 13 лет у Лоры Футс диагностировали болезнь Крона. Читая «Мастера и Маргариту» в больнице, она воспринимала роман как альтернативный мир фантазий: «Я помню, как текст ожил: искаженные реалии, фрагментированное время, видения и основное напряжение между ясностью и безумием. С тех пор темный, искривленный, волшебный реалистический мир романа повлиял на мой художественный стиль». Лора Футc впервые познакомилась с русской культурой через своего отца. Он был очарован советской культурой и стремился бросить вызов сложившейся парадигме «холодной войны», самостоятельно изучая русский язык.

«Лора — важный новый художник и один из многих, кто был вовлечен в русскую культуру через этот роман. Несмотря на слабость, вызванную болезнью Крона, Лора — сильный художник. Я считаю, что ее работа — одна из лучших, которая была вдохновлена книгой», — говорит директор Пушкинского дома, куратор выставки Клементина Сесиль.

Лора Футс: «Надеюсь, что зрители, которые посетят выставку, смогут увидеть себя в этих работах — в архитектуре, звездном небе и лунных улицах, смогут на мгновение вырваться из суматошной реальности Лондона в такое место, которое напомнит им о детстве, в магическое — как в романе — пространство».

В дни работы выставки состоятся: