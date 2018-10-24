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В РГГУ обсудят «Архитектуру забвения»

News_detailed_picture© Издательский дом «Новое литературное обозрение»

Сегодня, 24 октября, в РГГУ состоится обсуждение книги Андреаса Шёнле «Архитектура забвения: руины и историческое сознание в России Нового времени».

Начало в 19:00, встреча «Руина как объект и структура опыта» пройдет в книжной лавке «У кентавра» по адресу: РГГУ, Миусская площадь, д. 6, корп. 6, вход свободный по предварительной регистрации.

Руины, интерес к которым в западной культуре возникает в последней четверти XVIII века, тесно связаны с формированием современного исторического сознания. При этом важно, что руина — это не только физический объект. Чтобы по-настоящему воспринять руину, необходим особый настрой, определенным образом выстроенное переживание. Есть ли место для этого типа опыта сегодня? Как связаны руина и фотография как тип изображения?

Разговор с Оксаной Гавришиной, специалистом по культурной истории визуальности и культурной памяти, будет строиться вокруг книги Андреаса Шёнле «Архитектура забвения: руины и историческое сознание в России Нового времени» («Новое литературное обозрение», 2018).

Обсуждение коснется и ряда визуальных примеров, в частности, будут рассмотрены фотографии Бориса Смирнова, сделанные в блокадном Ленинграде.

Участники:

  • Оксана Гавришина — кандидат культурологии, доцент кафедры истории и теории культуры Факультета истории искусства РГГУ, автор книги «Империя света» («Новое литературное обозрение);
  • Александр Марков — Факультет истории искусства РГГУ;
  • Евгения Воробьева (Вежлян) — Центр новейшей русской литературы РГГУ;

Модератор: Аркадий Перлов — директор МУНЦ «Высшая школа европейских культур» факультета культурологии, доцент МУНЦ ВШЕК.

Встреча проводится в рамках междисциплинарного проекта гуманитарных встреч «Среда на Чаянова». Организаторы проекта — Центр новейшей русской литературы, Высшая школа европейских культур и Факультет истории искусств РГГУ. Цель проекта — обсуждение — поверх дисциплинарных и цеховых барьеров — трансформаций, которым подвержены все стороны современной культурной реальности.

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