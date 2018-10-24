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Богомолов поставит спектакль по Пелевину

News_detailed_picture© Mercury Tower

6 декабря в башне «Меркурий» комплекса «Москва-Сити» Мастерская Брусникина представит премьеру спектакля по роману «iPhuck 10» Виктора Пелевина в постановке Константина Богомолова.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организаторов проекта, премьера пройдет в закрытом формате, главные роли в спектакле в ней сыграют Игорь Миркурбанов и Дарья Мороз.

«"АЙ ФАК" планируется как site specific спектакль — специфика таких проектов заключается в том, что важную роль играет пространство, где проходит действие, — отметили в пресс-службе. — Площадкой для этого спектакля станет золотая башня "Меркурий" в "Москва-Сити". Лофт на четвертом этаже размером в 4000 кв.м трансформируется в единое сценическое пространство и одновременно в импровизированную галерею "гипсового" искусства с реальными арт-объектами современных художников. В галерею войдут произведения известных российских художников, часть работ предоставит Stella Art Foundation - некоммерческий российский фонд, поддерживающий современное искусство».

Спектакль будеть показан несколькими блоками с декабря 2018 года по март 2019 года, представления первого блока нахначены на 15, 16, 21 и 23 декабря. В целом 18 из 20 показов будут открыты для публики.

Продажи билетов начитаются сегодня, 24 октября, на сайте Мастерской Брусникина.

Главный герой романа «iPhuck 10» — компьютерный полицейско-литературный алгоритм по имени Порфирий Петрович. Он занимается расследованием преступлений и параллельно пишет роман. Действие романа происходит в России во второй половине XXI века.



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23 октября 201819130