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Классические хорроры покажут в трех городах России

News_detailed_picture© «Иноекино»

С 24 по 28 октября в кинотеатрах Москвы, Петербурга и Новосибирска компания «Иноекино» представит специальную программу, в которую вошли три культовых фильма ужасов – «Суспирия» Дарио Ардженто, «Изгоняющий дьявола» Уильяма Фридкина и «Ребенок Розмари» Романа Полански.

Как сообщает сайт компании «Иноекино», в Петербурге фильмы представят киновед и автор книги «Формулы страха» Дмитрий Комм («Суспирия») и кинокритик и киновед Михаил Трофименков («Изгоняющий дьявола» и «Ребенок Розмари»), в Москве — киновед Станислав Ф. Ростоцкий, в Новосибирске — программный директор кинотеатра «Победа» Максим Селезнев.

  • «Суспирия» (Suspiria, Италия, 1977)
    Режиссер: Дарио Ардженто
    Сценарий: Дарио Ардженто, Дария Николди, Томас де Квинси
    Оператор: Лучиано Товоли
    Композитор: Дарио Ардженто, Goblin
    В ролях: Джессика Харпер, Стефания Казини, Флавио Буччи, Мигель Бозе

  • «Изгоняющий дьявола» (The Exorcist, США, 1973)
    Режиссер: Уильям Фридкин
    Сценарий: Уильям Питер Блэтти
    Оператор: Оуэн Ройзман
    В ролях: Эллен Берстин, Джейсон Миллер, Линда Блэр, Макс фон Сюдов

  • «Ребенок Розмари» (Rosemary’s Baby, США, 1968)
    Режиссер: Роман Полански
    Сценарий: Роман Полански, Айра Левин
    Оператор: Уильям А. Фрейкер
    Композитор: Кшиштоф Комеда
    В ролях: Миа Фэрроу, Джон Кассаветис, Ральф Беллами, Рут Гордон

Расписание:

Москва, кинотеатр «Каро 11 Октябрь»

Петербург, кинотеатр «Аврора»

Новосибирск, кинотеатр «Победа»

Все фильмы будут демонстрироваться на английском языке с русскими субтитрами.

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