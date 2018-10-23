Классические хорроры покажут в трех городах России

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С 24 по 28 октября в кинотеатрах Москвы, Петербурга и Новосибирска компания «Иноекино» представит специальную программу, в которую вошли три культовых фильма ужасов – «Суспирия» Дарио Ардженто, «Изгоняющий дьявола» Уильяма Фридкина и «Ребенок Розмари» Романа Полански.

Как сообщает сайт компании «Иноекино», в Петербурге фильмы представят киновед и автор книги «Формулы страха» Дмитрий Комм («Суспирия») и кинокритик и киновед Михаил Трофименков («Изгоняющий дьявола» и «Ребенок Розмари»), в Москве — киновед Станислав Ф. Ростоцкий, в Новосибирске — программный директор кинотеатра «Победа» Максим Селезнев.

«Суспирия» (Suspiria, Италия, 1977)

Режиссер: Дарио Ардженто

Сценарий: Дарио Ардженто, Дария Николди, Томас де Квинси

Оператор: Лучиано Товоли

Композитор: Дарио Ардженто, Goblin

В ролях: Джессика Харпер, Стефания Казини, Флавио Буччи, Мигель Бозе

«Изгоняющий дьявола» (The Exorcist, США, 1973)

Режиссер: Уильям Фридкин

Сценарий: Уильям Питер Блэтти

Оператор: Оуэн Ройзман

В ролях: Эллен Берстин, Джейсон Миллер, Линда Блэр, Макс фон Сюдов

«Ребенок Розмари» (Rosemary’s Baby, США, 1968)

Режиссер: Роман Полански

Сценарий: Роман Полански, Айра Левин

Оператор: Уильям А. Фрейкер

Композитор: Кшиштоф Комеда

В ролях: Миа Фэрроу, Джон Кассаветис, Ральф Беллами, Рут Гордон

Расписание:

Москва, кинотеатр «Каро 11 Октябрь»

Петербург, кинотеатр «Аврора»

Новосибирск, кинотеатр «Победа»

Все фильмы будут демонстрироваться на английском языке с русскими субтитрами.



