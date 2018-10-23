Классические хорроры покажут в трех городах России© «Иноекино»
С 24 по 28 октября в кинотеатрах Москвы, Петербурга и Новосибирска компания «Иноекино» представит специальную программу, в которую вошли три культовых фильма ужасов – «Суспирия» Дарио Ардженто, «Изгоняющий дьявола» Уильяма Фридкина и «Ребенок Розмари» Романа Полански.
Как сообщает сайт компании «Иноекино», в Петербурге фильмы представят киновед и автор книги «Формулы страха» Дмитрий Комм («Суспирия») и кинокритик и киновед Михаил Трофименков («Изгоняющий дьявола» и «Ребенок Розмари»), в Москве — киновед Станислав Ф. Ростоцкий, в Новосибирске — программный директор кинотеатра «Победа» Максим Селезнев.
«Суспирия» (Suspiria, Италия, 1977)
Режиссер: Дарио Ардженто
Сценарий: Дарио Ардженто, Дария Николди, Томас де Квинси
Оператор: Лучиано Товоли
Композитор: Дарио Ардженто, Goblin
В ролях: Джессика Харпер, Стефания Казини, Флавио Буччи, Мигель Бозе
«Изгоняющий дьявола» (The Exorcist, США, 1973)
Режиссер: Уильям Фридкин
Сценарий: Уильям Питер Блэтти
Оператор: Оуэн Ройзман
В ролях: Эллен Берстин, Джейсон Миллер, Линда Блэр, Макс фон Сюдов
«Ребенок Розмари» (Rosemary’s Baby, США, 1968)
Режиссер: Роман Полански
Сценарий: Роман Полански, Айра Левин
Оператор: Уильям А. Фрейкер
Композитор: Кшиштоф Комеда
В ролях: Миа Фэрроу, Джон Кассаветис, Ральф Беллами, Рут Гордон
Расписание:
Москва, кинотеатр «Каро 11 Октябрь»
- 24 октября в 20:00 — «Суспирия»
- 27 октября в 18:00 — «Изгоняющий дьявола»
- 28 октября в 17:00 — «Ребенок Розмари»
Петербург, кинотеатр «Аврора»
- 26 октября в 19:00 — «Суспирия»
- 27 октября в 17:00 — «Изгоняющий дьявола»
- 28 октября в 16:40 — «Ребенок Розмари»
Новосибирск, кинотеатр «Победа»
- 26 октября в 21:15 — «Суспирия»
- 27 октября в 17:20 — «Изгоняющий дьявола»
- 28 октября в 19:25 — «Ребенок Розмари»
Все фильмы будут демонстрироваться на английском языке с русскими субтитрами.
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