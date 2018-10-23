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Объявлена программа «Ночи искусств — 2018»

News_detailed_pictureВ Москве одной из площадок акции станет зал ожидания Киевского вокзала© РЖД

Сегодня, 23 октября, в ТАСС состоялась пресс-конференция, на которой была объявлена программа шестой всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств», которая в этом году пройдет 4 ноября.

Тема «Ночи искусств — 2018» — возраст и его влияние на самоидентификацию горожанина. В фокусе два поколения: люди старше 75 и младше 25 лет, которые редко пересекаются в культурном пространстве. Городские музеи, театры, культурные центры, библиотеки готовят для своих посетителей бесплатные мероприятия.

Cпециальная программа акции будет проходить на шести площадках, в том числе, на Рижском и Киевском вокзалах, в музее Останкинской телебашни и Московском планетарии.

Впервые на роль кураторов специальной программы «Ночи искусств» были приглашены профессиональные сообщества, лидеры мнений и независимые городские проекты, в числе которых: авторы Telegram-канала «Психо Daily», композитор Александр Маноцков, кураторы образовательной программы «Мода» Школы дизайна ВШЭ, создатели телешоу «Голос 60+», международная студия интерактивных медиа «Сила Света», поп-ап рынок VIntage Marketplace и некоммерческая инициатива RUSH, продвигающая отечественных музыкантов в России и за рубежом.

Задача кураторов — найти новые форматы, смешав музыку, видеоарт, дизайн и мультимедиа — и представить их на неожиданных городских площадках.

Среди событий «Ночи искусств» марафон экспериментальной музыки и видеоарта в Московском планетарии, хоровой перформанс Александра Маноцкова «Русские проводы» в зале ожидания Киевского вокзала на текст «Путешествия из Петербурга в Москву» Радищева в исполнении вокалистов московских домов культуры старше 75 лет, концерт хора Ново-Иерусалимского мужского монастыря в Медиацентре парка «Зарядье».

Впервые в акции примет участие обновленный интерактивный мультимедийный комплекс Останкинской телебашни. Здесь пройдут экскурсии, дополненные электронным сетом интеллектуальной танцевальной музыки Ника Завриева.

Полностью программа событий «Ночи искусств — 2018» будет опубликована 24 октября на сайте mos.ru.

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23 октября 20183880