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Выставка Полины Заславской «Вещдок» откроется в Петербурге

News_detailed_picture© Полина Заславская

С 26 октября по 4 ноября в ДК Розы в Петербурге пройдет выставка «Вещдок», на которой будет представлена одноименная акварельная серия художницы Полины Заславской, созданная по мотивам исследования Александра Кондакова «Преступления на почве ненависти против ЛГБТ в России».

Исследование основывается на судебных делах, в которых, так или иначе, всплывала информация о сексуальной ориентации жертвы. Изучая судебные материалы, можно отметить, что часть преступлений носит бытовой характер. После определенного количества алкоголя завязывается словесная перебранка, в ходе которой один указывает на ориентацию другого, что приводит к драке, избиению, убийству.

«Вещдок» — это следы вещей, которые оказались участниками, соучастниками, свидетелями. Тени объектов, проявившиеся на бумаге, — это то, что осталось от них после злодеяния. Это как память, которая оставляет только очертание события после совершившегося насилия. Необходимо реконструировать масштаб бедствия, чтобы знать, опираясь на факты и на свидетельства.

Случайный список предметов сообщает о непреднамеренности злодеяния, но указывает на то, что страх, желание, ненависть, табу, пропаганда, находят каналы и взрываются как набухшие гнойные раны в любое время, в любом месте. А некогда обычные бытовые предметы превращаются в орудия убийства, издевательств, пыток, сексуального насилия.

Серия Полины Заславской «Вещдок» — начало большого художественного проекта, который исследует как сами формы насилия, так и предпосылки его проявления по отношению к различным группам.



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23 октября 20183890