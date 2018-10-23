В Москве впервые пройдет маркет авторской фотокниги

Со 2 по 4 ноября в Центре документальной фотографии FOTODOC при Сахаровском центре состоится первый московский маркет фотокниг независимых издателей FotoBookMarket.

В нем примут участие как начинающие, так и известные российские авторы, в том числе Игорь Мухин, Артем Житенев, Алексей Мякишев, Евгений Фельдман, Андрей Иванов, Ольга Матвеева, Дмитрий Лукьянов, Юлия Бориссова, Елена Холкина и Наталия Балута.

Помимо выставки-продажи авторских фотокниг в программе маркета автограф-сессии, лекции, дискуссии, творческие встречи, фото-книжное портфолио-ревю и презентация рейтинга лучших российских фотокниг 2018 года.

Полностью программа маркета FotoBookMarket приводится на его сайте.

Организаторы FotoBookMarket — Центр документальной фотографии FOTODOC, издательство Treemedia и коллектив Russian Independent Selfpublished.























