 
16:06 23 октября 2018Новости
3280
S_010 S_020 S_030 S_05помоги
сайту

В Москве впервые пройдет маркет авторской фотокниги

News_detailed_picture© FotoBookMarket / Facebook

Со 2 по 4 ноября в Центре документальной фотографии FOTODOC при Сахаровском центре состоится первый московский маркет фотокниг независимых издателей FotoBookMarket.

В нем примут участие как начинающие, так и известные российские авторы, в том числе Игорь Мухин, Артем Житенев, Алексей Мякишев, Евгений Фельдман, Андрей Иванов, Ольга Матвеева, Дмитрий Лукьянов, Юлия Бориссова, Елена Холкина и Наталия Балута.

Помимо выставки-продажи авторских фотокниг в программе маркета автограф-сессии, лекции, дискуссии, творческие встречи, фото-книжное портфолио-ревю и презентация рейтинга лучших российских фотокниг 2018 года.

Полностью программа маркета FotoBookMarket приводится на его сайте.

Организаторы FotoBookMarket — Центр документальной фотографии FOTODOC, издательство Treemedia и коллектив Russian Independent Selfpublished.











Комментарии


Сегодня на сайте

Художники разных направлений об акции «Возвращение имен»Искусство
Художники разных направлений об акции «Возвращение имен» 

Дмитрий Гутов, Александр Корноухов, Дарья Серенко, Никита Алексеев, цианид злой, Екатерина Марголис, Борис Конаков, Варя Михайлова, Шифра Каждан, Анна Десницкая, Иван Лунгин, Таисия Круговых

23 октября 20183870