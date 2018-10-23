Госдума одобрила закон об НКО, которые вмешиваются в выборы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин © Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Сегодня, 23 октября, Госдума в первом чтении приняла закон, который позволяет признавать нежелательными на территории РФ иностранные НКО, вмешивающиеся в российские выборы.

Об этом сообщает сайт Госдумы.

Законопроект, внесенный группой депутатов из всех думских фракций — «Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР и КПРФ, — представляет собой поправки в закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ».

Согласно этим поправкам, вмешательством в российские выборы будет считаться деятельность иностранной организации, «способствующая либо препятствующая выдвижению кандидатов, списков кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов, выдвижению инициативы проведения референдума и проведению референдума, достижению определенного результата на выборах, референдуме, а также в иных формах (за исключением участия в избирательных кампаниях, кампаниях референдума в качестве иностранных (международных) наблюдателей)».

В случае, если выявлена такого рода деятельность, осуществляющая ее международная или иностранная НКО будет признана нежелательной и должна будет немедленно прекратить свою деятельность.

«Данная мера позволит предотвратить попытки иностранного вмешательства в избирательные процессы в Российской Федерации и реализацию избирательных прав граждан Российской Федерации и права на участие в референдуме», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, законопроектом «предложен четкий механизм, который защитит наши выборы от влияния из-за рубежа».







