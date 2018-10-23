 
14:20 23 октября 2018Новости
3220
S_010 S_020 S_030 S_05помоги
сайту

Oi Va Voi представят новый альбом в Москве

News_detailed_picture© Oi Va Voi / Facebook

28 ноября в московском клубе «16 тонн» свой пятый студийный альбом представит британская группа Oi Va Voi.

Группа была образована в Лондоне в 2000 году. С тех пор, сообщают на сайте клуба «16 тонн» организаторы концерта, «Oi Va Voi успели выпустить четыре альбома: в каждом из них группа практиковала жанровую эклектику, смешивая джаз, хип-хоп, клезмер и электронную музыку».

«Трубы и дудуки, кларнет и скрипка — эту музыку невозможно было загнать в какие-либо рамки, она жила собственной жизнью и удивляла тех, кто слышал ее впервые. Вдобавок к этому группа писала песни на иврите, идише, болгарском и венгерском языках».

«Последняя пластинка группы вышла еще в прошлом десятилетии, но все эти девять лет Oi Va Voi провели в турах, выступив на самых престижных европейских фестивалях (Гластонбери. Sziget и так далее) и дополнив географию своих гастролей Турцией и Израилем. Молчим про Россию, с которой у Oi Va Voi особенные отношения: один из главных хитов группы "Yuri" посвящен Юрию Гагарину».

В ноябре 2018 года Oi Va Voi собираются выпустить свой пятый альбом, песни с которого группа будет играть на московском концерте. Уже сейчас можно послушать одну из них — сингл «Vanished World».







Комментарии


Сегодня на сайте

Художники разных направлений об акции «Возвращение имен»Искусство
Художники разных направлений об акции «Возвращение имен» 

Дмитрий Гутов, Александр Корноухов, Дарья Серенко, Никита Алексеев, цианид злой, Екатерина Марголис, Борис Конаков, Варя Михайлова, Шифра Каждан, Анна Десницкая, Иван Лунгин, Таисия Круговых

23 октября 20183940