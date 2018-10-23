Oi Va Voi представят новый альбом в Москве© Oi Va Voi / Facebook
28 ноября в московском клубе «16 тонн» свой пятый студийный альбом представит британская группа Oi Va Voi.
Группа была образована в Лондоне в 2000 году. С тех пор, сообщают на сайте клуба «16 тонн» организаторы концерта, «Oi Va Voi успели выпустить четыре альбома: в каждом из них группа практиковала жанровую эклектику, смешивая джаз, хип-хоп, клезмер и электронную музыку».
«Трубы и дудуки, кларнет и скрипка — эту музыку невозможно было загнать в какие-либо рамки, она жила собственной жизнью и удивляла тех, кто слышал ее впервые. Вдобавок к этому группа писала песни на иврите, идише, болгарском и венгерском языках».
«Последняя пластинка группы вышла еще в прошлом десятилетии, но все эти девять лет Oi Va Voi провели в турах, выступив на самых престижных европейских фестивалях (Гластонбери. Sziget и так далее) и дополнив географию своих гастролей Турцией и Израилем. Молчим про Россию, с которой у Oi Va Voi особенные отношения: один из главных хитов группы "Yuri" посвящен Юрию Гагарину».
В ноябре 2018 года Oi Va Voi собираются выпустить свой пятый альбом, песни с которого группа будет играть на московском концерте. Уже сейчас можно послушать одну из них — сингл «Vanished World».
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