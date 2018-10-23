Начинается концертный цикл «Киномузыка в Мариинском»Кадр из фильма «Броненосец "Потемкин"»© Госфильмофонд России
С 23 по 27 октября в новом концертном цикле «Киномузыка в Мариинском» в Концертном зале Мариинского театра пройдут показы немых картин Сергея Эйзенштейна, Фридриха Эрмлера, Чарли Чаплина, Гарольда Ллойда в живом музыкальном сопровождении Симфонического оркестра Мариинского театра и исполнителей-импровизаторов.
Сегодня, 23 октября, серия «Киномузыка в Мариинском» откроется фильмом Эйзенштейна «Броненосец "Потемкин"», который будет представлен под аккомпанемент французского органиста Тьерри Эскеша.
24 октября в сопровождении солистов, хора и симфонического оркестра Мариинского театра будет представлена еще одна картину Эйзенштейна — «Александр Невский».
25 и 26 октября состоятся показы фильмов «Обломок империи» Фридриха Эрмлера, музыку к которому создал Владимир Дешевов, и «Новый Вавилон» Григория Козинцева и Леонида Трауберга, для работы над которым был приглашен 23-летний Дмитрий Шостакович. Оба показа пройдут в сопровождении Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Ивана Столбова (25 октября) и Гургена Петросяна (26 октября).
Завершит цикл 27 октября вечер зарубежного немого кино — фрагменты из фильмов «Тихая улица» Чарли Чаплина, «Никогда не сдавайся» Гарольда Ллойда, «Шерлок-младший» Бастера Китона будут показаны под фортепианные импровизации Станислава Чигадаева.
В камерной программе проекта «Киномузыка в Мариинском» солисты оперной труппы Мариинского театра представят в Зале Щедрина и Мариинском-2 песни и романсы, написанные для знаменитых фильмов советской эпохи.
23 октября прозвучат романсы Андрея Петрова, 24 октября — песни и романсы Вениамина Баснера, 25 октября — музыка Исаака Шварца к фильмам «Белое солнце пустыни», «Братья Карамазовы», «Станционный смотритель», «Сто дней после детства», «Звезда пленительного счастья».
На заключительном концерте камерной программы 26 октября прозвучат песни и романсы Микаэла Таривердиева.
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