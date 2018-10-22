The Hollywood Reporter перестанет выходить в России© THR Russia
Сегодня, 22 октября, стало известно о прекращении выпуска российской версии американского журнала о кино The Hollywood Reporter (THR).
Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на российский офис THR, отказ от лицензии вызван ограничениями со стороны головного офиса: журнал практически не мог ставить на обложку фото российских кинозвезд и проводить собственные мероприятия во время крупнейших зарубежных кинособытий.
Один из ведущих американских журналов о кино THR выходит с 1930 года, в 2012 году появилась его российская версия, THR Russia. Первоначально ежемесячный тираж журнала составлял 80 тысяч, в последние годы он сократился до 50 тысяч. Лицензия на THR принадлежала компании «Голливуд Репортер рус», по 37% которой владели ее гендиректор Сергей Самыкин и студия «Тритэ» Никиты Михалкова, а еще 26% — структура ВГТРК.
Также сообщается, что редакция журнала продолжит работу, но под другим названием и с другой концепцией.
Новое издание сосредоточит свое внимание на отечественной киноиндустрии, оно будет выходить в странах Евразийского союза. Презентация проекта состоится в ноябре на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.
«Мы хотим объективно рассказывать о нашей киноиндустрии, бережно взращивая любовь к нашим отечественным картинам, возвращая зрителей в кинотеатры на российские киноленты, — цитирует «Профисинема» главного редактора нового издания «Кинорепортер» Марию Лемешеву. — Мы продолжим вести и просветительскую деятельность, начатую нами ранее. Уже сейчас мы готовимся к церемонии вручения премии "Событие года — 2018", которая была учреждена по инициативе нашей редакции и завоевала за годы существования авторитет и уважение в профессиональных кругах наряду с премией "Аванс". В ближайшем будущем мы также презентуем ряд уникальных спецпроектов».
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