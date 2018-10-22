Проект «Архитектура и свобода» представит дискуссию о городских конфликтах

© PlanBude

26 октября в пространстве «InLiberty Рассвет» в рамках проекта «Архитектура и свобода» состоится дискуссия «Спор в городе: как разрешить городские конфликты?» с участием экспертов из Германии и России.

Начало в 19:30, вход свободный по предварительной регистрации.

Изменения в городе затрагивают множество противоположных, на первый взгляд, интересов, а градостроительные конфликты затягиваются на долгие годы. Существуют ли способы их преодолеть и прийти к согласию? Можно ли отстоять свое мнение в споре с властью?

В дискуссии примут участие:

Кристоф Шефер — художник из Гамбурга, работающий с городской повседневностью, сообществами и пространствами, сооснователь междисциплинарного бюро PlanBude. Кристоф Шефер организовал процесс соучаствующего проектирования и развития новой застройки гамбургского квартала Санкт-Паули, что позволило разрешить многолетний конфликт жителей, администрации и застройщиков. В своем выступлении он расскажет о достижениях и неудачах на этом пути, и о том, как знания многих помогают находить эффективные решения городского развития.

Иван Медведев — кандидат юридических наук, специалист в области градостроительных конфликтов, заместитель декана Высшей школы урбанистики имени А.А. Высоковского НИУ ВШЭ, автор книги «Разрешение городских конфликтов» (2017). Иван Медведев расскажет о российской практике и о самых показательных случаях городских конфликтов и способах их решения в России.

Модератор — экономист, сооснователь фонда «УрбанПушкино» Андрей Шальнев.

«Архитектура и свобода» — совместный проект Фонда Фридриха Науманна, Гёте-Института в Москве и Московской архитектурной школы МАРШ.







