В Новой Третьяковке состоится мировая премьера оперы Ильи Демуцкого

25 ноября в Новой Третьяковке на Крымском Валу впервые будет исполнена опера Ильи Демуцкого «Для "Черного квадрата"».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу проекта, первый вариант «Черного квадрата» Казимира Малевича 1915 года специально перенесут в зал №16, где будет проходить представление.

«Создатели оперы возвращают "Черный квадрат" — одну из самых главных картин в мировом искусстве — в пространство театра. Впервые изображение "Черного квадрата" возникло в качестве декорации к футуристичной опере композитора Михаила Матюшина и поэта Алексея Крученых "Победа над Солнцем", поставленной 3 декабря 1913 года в Санкт-Петербурге», — отметили в пресс-службе.

По замыслу Малевича, черный квадрат закрывал солнце, а белая окантовка символизировала пробивающиеся из-за него лучи. В аллегории солнечного затмения художник и его соратники видели «триумф нового мира, победу техники и науки над природой, торжество разума над стихией».

«Воплотились ли в жизнь идеи футуристов, принесли ли они счастье и освобождение сознания — эти вопросы лежат в основе новой футуристичной оперы Ильи Демуцкого», — говорится в сообщении пресс-службы.

Опера «Для "Черного квадрата"» написана на либретто Ольги Масловой и Игоря Конюхова по мотивам оперы «Победа над Солнцем». Режиссер постановки пока не объявлен, fashion-директором проекта станет Игорь Гаранин. Соло на фортепиано исполнят Катя Сканави и Владимир Иванов-Ракиевский, хоровые партии прозвучат в исполнении вокального ансамбля Intrada под руководством Екатерины Антоненко. Опера будет представлена на английском языке с русскими титрами.

Серия премьерных представлений в Новой Третьяковке продлится до 28 ноября, отметили в пресс-службе, а в 2019 году опера «Для "Черного квадрата"» отправится в международное турне.







